Известного советского и российского целителя экстренно прооперировали

Известный советский и российский психотерапевт и гипнотизер Анатолий Кашпировский, чье имя стало символом массовых сеансов «исцеления» в конце 80-х годов, перенес серьезную операцию. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 86-летний целитель был экстренно госпитализирован и прооперирован в связи с выявленным онкологическим заболеванием.
По данным источника, поводом для обращения к врачам стали сильные боли в области живота, которые Анатолий Михайлович испытывал на протяжении некоторого времени. До госпитализации Кашпировский пытался справиться с недомоганием самостоятельно, находясь дома, где ему ставили капельницы с антибиотиками. Самолечение не принесло облегчения, состояние знаменитого гипнотизера продолжало стремительно ухудшаться.
Состояние Кашпировского оценили как критическое, и он был срочно доставлен в медицинское учреждение. В больнице врачи провели оперативное вмешательство — срочное стентирование, которое позволило восстановить проходимость сосудов и стабилизировать состояние пациента. В ходе обследования и лечения медики столкнулись с более серьезной проблемой. Пациенту была проведена биопсия тканей, результаты которой, к сожалению, подтвердили самые худшие опасения: у Анатолия Михайловича была обнаружена злокачественная опухоль.
В настоящее время состояние 86-летнего Кашпировского оценивается как стабильное, ему требуется длительный период восстановления. В связи с операцией и необходимостью последующего лечения все запланированные публичные «лечебные сеансы», которые Анатолий Михайлович активно анонсировал ранее, решено перенести на сентябрь текущего года. Врачи настоятельно рекомендовали пациенту строгий постельный режим, специальную щадящую диету, а также постоянное наблюдение у онколога для контроля динамики состояния и предотвращения возможных рецидивов.
Для миллионов людей в СССР и за его пределами имя Анатолия Кашпировского ассоциируется с феноменом массового гипноза и «зарядов» здоровья. Своими сеансами он собирал многомиллионные аудитории у телеэкранов и стадионы зрителей.
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