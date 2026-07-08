Известного советского и российского целителя экстренно прооперировали

Состояние Кашпировского оценили как критическое, и он был срочно доставлен в медицинское учреждение. В больнице врачи провели оперативное вмешательство — срочное стентирование, которое позволило восстановить проходимость сосудов и стабилизировать состояние пациента. В ходе обследования и лечения медики столкнулись с более серьезной проблемой. Пациенту была проведена биопсия тканей, результаты которой, к сожалению, подтвердили самые худшие опасения: у Анатолия Михайловича была обнаружена злокачественная опухоль.