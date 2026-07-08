Диетолог Редина раскрыла, сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья

Для взрослых оптимальная порция арбуза составляет 300−500 граммов мякоти в день, максимум до 700−800 граммов — но в таком случае лучше разделить это количество на несколько приёмов. Важно помнить, что арбуз содержит природные сахара, и при употреблении больших порций организм может получить сильную гликемическую нагрузку. Если съесть пол-арбуза за один раз — это может привести к тяжести в животе, вздутию, учащенному мочеиспусканию и даже скачкам уровня сахара в крови.