Диетолог Редина раскрыла, сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья

Арбуз — это любимое многими освежающее лакомство, которое не только утоляет жажду, но и приносит значительную пользу благодаря своему богатому составу. Однако, несмотря на все преимущества, важно помнить о разумных ограничениях при его употреблении, подчеркнула диетолог Ольга Редина в интервью для REGIONS.
Арбуз — это один из самых полезных летних продуктов. Он содержит около 90% воды, что делает его идеальным для утоления жажды в жаркие дни. Кроме того, арбуз богат витамином С, калием, магнием и ликопином — мощным природным антиоксидантом, который помогает защитить клетки организма от повреждений. Он низкокалориен и идеален для летнего перекуса.
Сколько арбуза можно съесть в день?
Для взрослых оптимальная порция арбуза составляет 300−500 граммов мякоти в день, максимум до 700−800 граммов — но в таком случае лучше разделить это количество на несколько приёмов. Важно помнить, что арбуз содержит природные сахара, и при употреблении больших порций организм может получить сильную гликемическую нагрузку. Если съесть пол-арбуза за один раз — это может привести к тяжести в животе, вздутию, учащенному мочеиспусканию и даже скачкам уровня сахара в крови.
Для детей нормы употребления арбуза значительно меньше и зависят от возраста. Арбуз следует вводить в рацион постепенно, наблюдая за реакцией организма ребенка. Даже если ему понравилось. не нужно давать большие порции сразу. Малыши до трёх лет могут съедать 100−150 граммов арбузной мякоти за один раз. Дети школьного возраста могут увеличить эту порцию до 200−300 граммов.
Кому стоит быть осторожнее?
Людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек, отёками или некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует быть осторожными при употреблении арбуза. Также не стоит есть арбуз непосредственно перед сном, так как он может вызвать частые ночные походы в туалет и дискомфорт в желудке.
Диетолог советует употреблять арбуз между основными приёмами пищи, а не сразу после плотного обеда. Это поможет избежать тяжести в желудке и улучшит усвоение полезных веществ.
Ранее на сайте pravda-nn.ru предупредили, что нитраты из арбузов могут вызвать головные боли.