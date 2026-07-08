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В Новосибирске 100 выпускников получили максимальные баллы на ЕГЭ

Восемь из них стали мультистобалльниками.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске состоялся торжественный прием в честь лучших выпускников 2026 года. По итогам ЕГЭ 100 школьников получили максимальные 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В этом году высший результат на Едином государственном экзамене показали 100 выпускников новосибирских школ. Восемь человек набрали по 100 баллов сразу по двум предметам.

С отличием школу окончили 1483 выпускника. Золотые медали «За особые успехи в учении» получили 842 человека, серебряные — 641.

На торжественном приеме мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил выпускников с высокими достижениями.