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Съемки детского сериала «Первый закон Шурупчика» стартовали в Нижнем Новгороде

Будут также задействованы локации в Борском и Городецком округах.

Источник: Живем в Нижнем

Нижний Новгород стал местом проведения съемок детского сериала «Первый закон Шурупчика». Об этом сообщается в социальных сетях.

На экранах зрители увидят Нижне-Волжскую и Верхневолжскую набережные, площади Минина и Народного Единства, Заповедные кварталы и другие городские локации. Помимо областного центра в фильм попадут места в Борском и Городецком округах. Съемки продлятся до 31 августа.

Известно, что сериал создают по повести Алисы Стрельцовой.

Ранее мы писали, что 20 локаций Нижнего Новгорода попали в сериал с Александром Петровым.