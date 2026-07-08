Съемки детского сериала «Первый закон Шурупчика» стартовали в Нижнем Новгороде

На экранах зрители увидят Нижне-Волжскую и Верхневолжскую набережные, площади Минина и Народного Единства, Заповедные кварталы и другие городские локации. Помимо областного центра в фильм попадут места в Борском и Городецком округах. Съемки продлятся до 31 августа.