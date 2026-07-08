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Около 30 тысяч тонн картофеля из Нижегородской области отправлено за рубеж за 6 месяцев 2026 года

Продукция экспортирована в Казахстан, Туркмению и Узбекистан.

Источник: Время

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия досмотрели в регионе примерно 26,5 тыс. тонн продовольственного и 620 тонн семенного картофеля, предназначенного для экспорта. Об этом сообщили в ведомстве.

Фитосанитарное состояние партий подтвердили заключения о карантинном состоянии и протоколы испытаний лаборатории Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам проверок продукция соответствовала требованиям стран‑импортеров. На каждую партию оформлялись фитосанитарные сертификаты.

С начала года выдали более 1,3 тыс. таких сертификатов; партии картофеля направлены в Казахстан, Туркмению и Узбекистан.

Ранее сообщалось, что шесть тысяч тонн картофеля из Нижегородской области отправят в Казахстан.