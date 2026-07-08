Около 30 тысяч тонн картофеля из Нижегородской области отправлено за рубеж за 6 месяцев 2026 года

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия досмотрели в регионе примерно 26,5 тыс. тонн продовольственного и 620 тонн семенного картофеля, предназначенного для экспорта. Об этом сообщили в ведомстве.