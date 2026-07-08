Рютте ждёт, что в декларации саммита НАТО Россию назовут долгосрочной угрозой

По мнению генсека, именно такая формулировка должна появиться в финальном документе по итогам встречи союзников. Она должна подчеркнуть сохраняющуюся настороженность альянса в отношении Москвы и зафиксировать нынешнюю политическую линию блока. Также, по его словам, участники саммита НАТО в Анкаре дадут обязательства далее поддерживать Украину.