Рютте ждёт, что в декларации саммита НАТО Россию назовут долгосрочной угрозой

Генеральный секретарь Марк Рютте ожидает, что Россия назовут угрозой для Европы в итоговой декларации саммита Североатлантического альянса.
По мнению генсека, именно такая формулировка должна появиться в финальном документе по итогам встречи союзников. Она должна подчеркнуть сохраняющуюся настороженность альянса в отношении Москвы и зафиксировать нынешнюю политическую линию блока. Также, по его словам, участники саммита НАТО в Анкаре дадут обязательства далее поддерживать Украину.
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