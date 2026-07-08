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Рютте ждёт, что в декларации саммита НАТО Россию назовут долгосрочной угрозой

Рютте ожидает, что НАТО закрепит обязательства по поддержке Украины.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь Марк Рютте ожидает, что Россия назовут угрозой для Европы в итоговой декларации саммита Североатлантического альянса.

По мнению генсека, именно такая формулировка должна появиться в финальном документе по итогам встречи союзников. Она должна подчеркнуть сохраняющуюся настороженность альянса в отношении Москвы и зафиксировать нынешнюю политическую линию блока. Также, по его словам, участники саммита НАТО в Анкаре дадут обязательства далее поддерживать Украину.

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