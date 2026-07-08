Стандарты стоимости ЖКУ пересмотрят в нижегородском правительстве

Планируемые значения стандарта стоимости ЖКУ рассчитаны на период с 2027 по 2029 год и предполагают постепенный рост показателя: в 2027 году он может достигнуть 252 рублей за квадратный метр в месяц, в 2028 году — 269,9 рубля, а к 2029 году вырасти до 286,3 рубля за квадратный метр.