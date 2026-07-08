Стандарты стоимости ЖКУ пересмотрят в нижегородском правительстве

В Нижегородской области разрабатывают нормативы стоимости жилищно‑коммунальных услуг на ближайшие годы. Проект соответствующего постановления подготовило Министерство экономического развития и инвестиций региона.
Сейчас документ находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы и открыт для общественного обсуждения — жители могут высказать свои замечания и предложения.
Планируемые значения стандарта стоимости ЖКУ рассчитаны на период с 2027 по 2029 год и предполагают постепенный рост показателя: в 2027 году он может достигнуть 252 рублей за квадратный метр в месяц, в 2028 году — 269,9 рубля, а к 2029 году вырасти до 286,3 рубля за квадратный метр.
Этот норматив играет важную роль в бюджетном планировании: он закладывается в основу формирования областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов.
Кроме того, стандарт служит базой для расчёта субсидий на оплату ЖКУ: если расходы семьи на коммунальные услуги превышают допустимую долю от общего дохода, размер господдержки определяют именно с опорой на этот показатель. Таким образом, утверждение нормативов позволяет заранее спрогнозировать объём бюджетных средств, необходимых для предоставления адресной помощи жителям региона.
Проект также предусматривает отмену действующего постановления правительства региона от 18 августа 2025 года № 555 с 1 января 2027 года. В нём были закреплены стандарты на 2026−2028 годы: 231,8 рубля — на 2026 год, 250,1 рубля — на 2027 год и 264,9 рубля — на 2028 год. Новые значения отражают актуализированные расчёты и учитывают прогнозируемую динамику цен в коммунальной сфере.
Ранее 755 тысяч рублей переплаты за свет помогла вернуть нижегородская ГЖИ.