Поиски трех пропавших мужчин идут в двух районах Хабаровского края

В Хабаровском районе с 7 июля ведутся поиски двух мужчин 34 и 36 лет, которые пошли за грибами в лес недалеко от села Осиновая Речка. Всю ночь сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России вместе с волонтерами «Лиги Спас» и сотрудником полиции обследовали дороги, просеки линий электропередачи и прилегающий к Осиновой Речке лес. Однако это не дало результата. Поиски мужчин продолжаются. В районе имени Лазо с 1 июля продолжаются поиски 70-летнего мужчины, который уехал собирать ягоды в лес недалеко от поселка Мухен. Начиная с 6 июля, шесть спасателей МЧС России вместе с кинологами, волонтерами «Лиги Спас», охотоведами и сотрудником полиции в общей сложности обследовали 19 километров лесного массива и три зимовья. Пока поиски не дали результатов, но они продолжаются.