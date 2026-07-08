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Незаконную рубку 22 деревьев зафиксировала камера в Бикинском лесничестве

Сотрудники лесничеств ежедневно патрулируют территории лесного фонда, но из-за обширных площадей не всегда удается контролировать каждый участок. В КГКУ «Бикинское лесничество» на помощь пришли современные технологии — фотоловушка зафиксировала нарушение. Камера запечатлела автомобиль, который въезжал на территорию лесного фонда груженый свежескошенной травой, а уезжал с дровами. При этом разрешительные документы на рубку лесных насаждений не.

Сотрудники лесничеств ежедневно патрулируют территории лесного фонда, но из-за обширных площадей не всегда удается контролировать каждый участок. В КГКУ «Бикинское лесничество» на помощь пришли современные технологии — фотоловушка зафиксировала нарушение. Камера запечатлела автомобиль, который въезжал на территорию лесного фонда груженый свежескошенной травой, а уезжал с дровами. При этом разрешительные документы на рубку лесных насаждений не выдавались. В ходе проверки установлена незаконная рубка 22 деревьев. Сумма ущерба лесному фонду превысила 2 млн рублей. Материалы переданы в правоохранительные органы.