Володин рассказал о попытках Запада разрушить духовные устои России

Спикер подчеркнул, что этот праздник посвящен духовным ценностям, которые веками передаются из поколения в поколение, а историю святых Петра и Февронии он назвал настоящим примером того, что «любовь не боится трудностей и преград». Именно такие крепкие союзы, по мнению Володина, определяют будущее государства.