Володин рассказал о попытках Запада разрушить духовные устои России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем семьи, любви и верности. Политик высказался о попытках внешнего вмешательства в моральные устои страны.
Спикер подчеркнул, что этот праздник посвящен духовным ценностям, которые веками передаются из поколения в поколение, а историю святых Петра и Февронии он назвал настоящим примером того, что «любовь не боится трудностей и преград». Именно такие крепкие союзы, по мнению Володина, определяют будущее государства.
Однако Запад, как считает парламентарий, пытался «разрушить формировавшиеся столетиями моральные принципы и духовные устои».
«Крепкие семьи — залог развития нашей страны. Чем больше будет счастливых семей с детьми, тем успешнее будет наше государство. Понимая это, Запад делал всё, чтобы навязать нам однополые браки, отказ от деторождения, смену пола», — написал спикер в мессенджере «Макс».
Володин напомнил, что в ответ на эти угрозы начиная с 2021 года в России приняли 33 федеральных закона для защиты традиционных ценностей. В завершение он пожелал, чтобы в каждом доме царили любовь, взаимопонимание и благополучие.
Сайт KP.RU ранее рассказывал о Дне семьи, любви и верности, который является одним из самых молодых государственных праздников современности, но уходит своими корнями в глубину веков российской истории.