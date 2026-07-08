Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин рассказал о попытках Запада разрушить духовные устои России

Володин: Запад делал всё, чтобы разрушить традиционные ценности России.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем семьи, любви и верности. Политик высказался о попытках внешнего вмешательства в моральные устои страны.

Спикер подчеркнул, что этот праздник посвящен духовным ценностям, которые веками передаются из поколения в поколение, а историю святых Петра и Февронии он назвал настоящим примером того, что «любовь не боится трудностей и преград». Именно такие крепкие союзы, по мнению Володина, определяют будущее государства.

Однако Запад, как считает парламентарий, пытался «разрушить формировавшиеся столетиями моральные принципы и духовные устои».

«Крепкие семьи — залог развития нашей страны. Чем больше будет счастливых семей с детьми, тем успешнее будет наше государство. Понимая это, Запад делал всё, чтобы навязать нам однополые браки, отказ от деторождения, смену пола», — написал спикер в мессенджере «Макс».

Володин напомнил, что в ответ на эти угрозы начиная с 2021 года в России приняли 33 федеральных закона для защиты традиционных ценностей. В завершение он пожелал, чтобы в каждом доме царили любовь, взаимопонимание и благополучие.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о Дне семьи, любви и верности, который является одним из самых молодых государственных праздников современности, но уходит своими корнями в глубину веков российской истории.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше