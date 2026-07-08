В Екатеринбурге могут создать канатную дорогу

Депутат Екатеринбургской городской думы Денис Хаванцев поддержал идею создать канатную дорогу. С таким проектом к нему обратилась местная жительница.
— Недавно ко мне приходила женщина, которая говорила о необходимости не только развития всей транспортной системы, но и нового вида транспорта — канатной дороги. Она пришла со своими расчетами, обоснованиями, местами платформ, где необходимо установить транспортную канатную дорогу, — рассказал Денис Хаванцев телеканалу ОТВ.
Со слов депутата, в 2019 году бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский хотел провести канатную дорогу от Академического района до Ботаники. Однако сейчас поступило предложение протянуть ее от ВИЗа до Сортировки.