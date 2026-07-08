Пожарные устроили водный бой с прохожими в центре Новосибирска в разгар жары на Ивана Купалу

Возле гостиницы «Центральная» пожарные расчехлили гидрант и устроили настоящее шоу, окатывая из пожарного рукава всех желающих освежиться. Прохожие восприняли инициативу с восторгом: молодёжь достала водяные пистолеты и открыла «ответный огонь» по спасателям. Импровизированная схватка под струями воды попала на видео, которое позже разошлось по соцсетям. Автор ролика — пользователь под ником kisel0ve.
Июльская духота держит город в плену уже не первую неделю. Весь минувший месяц синоптики фиксировали температуры выше климатической нормы, и кратковременные дожди не приносили долгожданной прохлады. В таких условиях душ из пожарного шланга стал для горожан настоящим спасением.
Символично, что спонтанное веселье совпало с днём Ивана Купалы — древним славянским праздником, чья главная традиция как раз и заключается в обливании водой. Считается, что вода в этот день очищает от всего дурного, дарит здоровье и обновление. По народным поверьям, на Купалу нужно успеть окунуться самому или хотя бы обрызгать соседа — и новосибирцам такая возможность выпала прямо посреди мегаполиса.
Была ли акция спланированной или стала экспромтом самих пожарных, не уточняется. Но, судя по улыбкам и смеху на кадрах, день Ивана Купалы в душном центре города участникам понравился.