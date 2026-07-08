Пожарные устроили водный бой с прохожими в центре Новосибирска в разгар жары на Ивана Купалу

Символично, что спонтанное веселье совпало с днём Ивана Купалы — древним славянским праздником, чья главная традиция как раз и заключается в обливании водой. Считается, что вода в этот день очищает от всего дурного, дарит здоровье и обновление. По народным поверьям, на Купалу нужно успеть окунуться самому или хотя бы обрызгать соседа — и новосибирцам такая возможность выпала прямо посреди мегаполиса.