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Отдыхающая в Турции Акбота Сейтмагамбет пощеголяла в мини-платье

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет продемонстрировала стройную фигуру в мини-платье. Звезда фильма «Гламур для дур» находится на отдыхе на море, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Акбота Сейтмагамбет, экс-солистка группы «КешYOU», запечатлелась в ярком летнем наряде. Она выбрала мини-платье лаймового цвета, которое идеально подчеркнуло её стройную фигуру и длинные ноги.

Актриса отметила локацию, где она отдыхает. На этот раз она выбрала солнечную Турцию, а именно курорт Белек.

«Привет от Боташки, которая практикуется быть свободной, быть собой!» — отметила артистка.

Фанаты пожелали ей хорошего отдыха на море и не поскупились на комплименты.

«Такая красивая и позитивная», «Самая красивая девушка Акбота», «Ай, моя красавица, вы прелесть», «Я бы поставил (а) “лайк” оператору», «Вот так всегда сияй», — написали они в комментариях.