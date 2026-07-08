Отдыхающая в Турции Акбота Сейтмагамбет пощеголяла в мини-платье

Акбота Сейтмагамбет, экс-солистка группы «КешYOU», запечатлелась в ярком летнем наряде. Она выбрала мини-платье лаймового цвета, которое идеально подчеркнуло её стройную фигуру и длинные ноги.
Актриса отметила локацию, где она отдыхает. На этот раз она выбрала солнечную Турцию, а именно курорт Белек.
«Привет от Боташки, которая практикуется быть свободной, быть собой!» — отметила артистка.
Фанаты пожелали ей хорошего отдыха на море и не поскупились на комплименты.
«Такая красивая и позитивная», «Самая красивая девушка Акбота», «Ай, моя красавица, вы прелесть», «Я бы поставил (а) “лайк” оператору», «Вот так всегда сияй», — написали они в комментариях.