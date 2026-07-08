«Это, наверное, ко мне…»: красноярец разыскал попутчицу и сделал ей предложение

Супруги Евгений и Ольга Недорезовы из Красноярска отметили 30-летие совместной жизни. С жемчужной свадьбой семью поздравили в Кировском отделе ЗАГС.
История пары началась весной 1994 года в поезде Красноярск — Абакан. Тогда 15-летняя школьница Ольга ехала на весенние каникулы к тете в Артемовск, а Евгений направлялся к родителям в Краснокаменск. Молодые люди разговорились, и перед расставанием парень попросил у девушки, где она живет. Ольга, будучи уверенной, что незнакомец не запомнит ее слов, назвала адрес.
Однако сразу после окончания каникул Евгений приехал к дому Ольги.
«Когда каникулы уже закончились, Оля возвращалась с подружками из школы, жуя свежий хлеб из пекарни, и увидела во дворе своего дома того самого парня из поезда. Она тихонько шепнула подружке: “Это, наверное, ко мне…”. И оказалась совершенно права», — рассказали в агентстве ЗАГС.
После этой встречи молодые люди больше не расставались. Через два года, 5 июля 1996 года, они сыграли свадьбу. В семье родились две дочери — Екатерина и Татьяна. А спустя 23 года после свадьбы родителей, тоже 5 июля, старшая дочь создала уже свою семью.
Сейчас супруги любят проводить время на даче, где собираются вместе с детьми, родными и друзьями.
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