«Это, наверное, ко мне…»: красноярец разыскал попутчицу и сделал ей предложение

После этой встречи молодые люди больше не расставались. Через два года, 5 июля 1996 года, они сыграли свадьбу. В семье родились две дочери — Екатерина и Татьяна. А спустя 23 года после свадьбы родителей, тоже 5 июля, старшая дочь создала уже свою семью.