Воронежцам приоткрыли тайны древней Фанагории

— В каждом поселении был «стандарт» на амфоры. Один мастер делал так, другой иначе. После их смерти в обиход входила другая форма — просто потому, что у каждого гончара свой стиль. Но для нас важнее всего не внешний вид, а клеймо на горлышке или ручке — знак качества. Оно встречается не на всех сосудах. Но если уж оно есть, то там, как правило, указано имя правящего магистрата, что позволяет датировать амфору (а с нею и весь слой) с точностью до десятилетия, — подчеркнула куратор.