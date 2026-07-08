Воронежцам приоткрыли тайны древней Фанагории

Осколки греческих амфор, египетские украшения, персидское оружие и плита из самой старой синагоги на территории современной РФ гостят в областном художественном музее имени И. Крамского. Все эти предметы были найдены при раскопках на Таманском полуострове, где уже более 90 лет изучают развалины древнего города — Фанагории. Для выставки «Археологические древности Юга России» отобрали экспонаты, которые говорят не только о быте приморской колонии, но и о том, как ученые распутывают загадки прошлого. Иногда эффектная, тонкой работы вещь может оказаться почти бесполезной для понимания исторических процессов. А невзрачный горшок с грубо нацарапанной надписью или кусок камня, служивший ступенькой, — подарить открытие мирового значения.
На глубине античности.
Фанагория — один из самых масштабных памятников археологии в Северном Причерноморье. С 540 года до н. э. до IX века н. э. здесь находился крупный древнегреческий город. Из-за отдаленности от метрополии он не привлекал внимания античных авторов. В письменных источниках в общей сложности наберется полстраницы текста. Все остальные знания — заслуга археологов, которые десятилетиями изучают территорию города. Благо современной застройки там нет. Площадь поселения — 60−65 гектаров, а вместе с некрополями, вытянутыми вдоль исчезнувших дорог, — около 900. Изучено всего два процента: толщина культурного слоя в Фанагории доходит до семи метров, так что один небольшой участок можно изучать годами. Треть города находится под водой — уровень моря за минувшие столетия поднялся на несколько метров.
— На глубине предметы сохраняются идеально — как говорит наш реставратор, они там провели две тысячи лет и спокойно пролежали бы еще столько же. Но для изучения их надо поднять на сушу. И там многие вещи начинают стремительно разрушаться. Плохо обожженная керамика рассыпается в пыль, с нее отслаиваются лак и краски. Металлы окисляются, стекло трескается, дерево рассыхается… Без специальных мер вместо целого предмета у нас в руках могут остаться бесформенные кусочки, — рассказала «РГ» главный хранитель фондов музея-заповедника «Фанагория» Мария Чашук.
Все находки долго выполаскивают в дистиллированной воде, чтобы вымыть соли. Но запах моря остается. Для показа отбирают самые стойкие экземпляры — ведь им предстоит лежать в сухой витрине, в тепле.
— У нас на дне моря лежат корабли, затонувшие в 30-е годы до нашей эры. Нам предлагали выставить хоть один в большом аквариуме. К сожалению, невозможно просчитать, как повлияет на дерево смена обстановки, с какой частотой надо будет менять воду. Сейчас судно лежит в определенной среде, обросло водорослями, стабилизировалось. Решили, что лучше его не трогать, — добавила Чашук.
Для экспозиции музейщики отобрали 175 предметов, обнаруженных в разное время на кладбищах и пепелищах.
Археологи любят работать в местах, где в прошлом случались пожары, наводнения, смерти и прочие несчастья, потому что там можно найти нетронутыми целые слои. Ведь люди либо не возвращались на развалины, либо выравнивали их и строили сверху новые здания, консервируя для потомков ценный «мусор».
Для экспозиции в Воронеже музейщики отобрали 175 предметов, обнаруженных в разное время на кладбищах, пепелищах и причалах Фанагории. Одну вещь — бронзовое зеркало с ручкой из древнего захоронения — привезти не смогли. Покинув «домашнюю» витрину, она буквально за два дня покрылась окислами. В столицу Черноземья добрались менее капризные предметы из гробниц — например, египетские сосуды для благовоний и ароматических масел, оружие и женские украшения.
На перекрестке культур.
На афише — ажурная подвеска, самый броский и загадочный экспонат выставки. На медном колесике можно различить орла, змею, двух быков, головы кабана и оленя. Массивный амулет нашли в могиле женщины, похороненной в войлочном одеяле.
— К этому предмету подходит фраза из мема «Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое». Аналогов в исторических источниках или на других территориях нет. А значит, невозможно точно определить, как и для чего это украшение использовалось. Возможно, его вешали на шею. Остается надеяться, что спустя десятилетия археологи раскопают что-то подобное или даже мастерскую, где делали такие вещи, — отметила куратор проекта.
В других частях фанагорийского некрополя найдены саркофаги с античными масками из гипса и терракоты. Таких «налепов» с изображением божеств, мифических героев и животных найдено огромное количество. В Воронеже можно увидеть маски с Медузой Горгоной — ее взгляд должен был отпугивать от покойника злых духов.
На глубине предметы сохраняются идеально, а после того, как их поднимают, многие вещи начинают стремительно разрушаться. Фото: Татьяна Ткачёва.
— Это типичный мотив в украшении саркофагов. Скорее всего, их могли позволить себе зажиточные горожане. Кроме Медузы, на крышке и боковых стенках могли быть театральные маски и какие-нибудь ниобиды, которые тоже выполняли защитную функцию. Мы видим эти рельефы белыми, но в древности они были ярко расписаны, — объяснила Мария Чашук. — Рядом мы поместили другие вещи из погребений: меч конца IV века н. э., сделанный в иранской традиции (его золотое навершие хранится у нас в фондах), и египетские фаянсовые бусины в виде львов и скарабеев.
Если обычного посетителя привлекают изящные и с виду дорогие предметы, то для специалистов сокровищем стали простенькие грузила. У берега Таманского залива подняли со дна 770 таких кусочков свинца. При другом раскладе они попали бы в разряд бросовых находок, но здесь благодаря грузилам поняли, как вдоль причала располагались рыбацкие сети. Почему их забросили, вряд ли можно узнать наверняка. Но из письменных источников известно, что в IV веке нашей эры часть города была заброшена. Люди ушли с этого берега, оставив морю и сети, и причал (ряж) из деревянных клетей, заполненных камнями. Археологи перебирают эти камни с особым пристрастием: среди обычных валунов может попасться плита с надписью, куски мраморных колонн, карнизов и даже скульптур, монеты…
Деньги помогают определить, с кем торговали жители Фанагории. В самом городе находят целые клады — они обычно хорошо сохраняются, и монеты можно расчистить. Под водой же они слипаются намертво. На выставке есть неприглядный комок металла, которому повезло больше: ученые разобрали надписи по отпечаткам на слое коррозии.
Не меньшую радость археологам дарят клейма — например, на амфорах, которые в древней Греции служили тарой для жидких или сыпучих продуктов. По типу сосуда люди могли определить, из какого города привезено, скажем, вино.
— В каждом поселении был «стандарт» на амфоры. Один мастер делал так, другой иначе. После их смерти в обиход входила другая форма — просто потому, что у каждого гончара свой стиль. Но для нас важнее всего не внешний вид, а клеймо на горлышке или ручке — знак качества. Оно встречается не на всех сосудах. Но если уж оно есть, то там, как правило, указано имя правящего магистрата, что позволяет датировать амфору (а с нею и весь слой) с точностью до десятилетия, — подчеркнула куратор.
В Воронеже можно увидеть сосуд IV века до нашей эры. За 2500 лет от него остались разрозненные черепки, но реставраторы сумели собрать их воедино.
О чем говорят камни.
А вот самые ценные экспонаты из музея-заповедника «Фанагория» — это две увесистые плиты с текстами, понятными лишь узким специалистам.
Первая надпись клинописная — в обрывках фразы на древнеперсидском угадывается имя Дарий — в родительном падеже. О содержании ученые спорят. Основная версия такова: камень — осколок мраморной стелы, которая стояла в городе в 500−475 годах до нашей эры как знак того, что территория подконтрольна иранскому царю Ксерксу (сыну Дария I). У него на Боспоре были союзники. Плита имеет общемировое значение: за пределами персидской державы она уникальна.
Вторая надпись сделана на древнегреческом и была найдена на развалинах с поразительной историей.
— Некоторое время назад на раскопе в Фанагории вдруг стали попадаться фрагменты, как мы думали, мраморных балясин. Ожидали, что в итоге из них сложится лестница. Но оказалось, что эти обломки — части больших менор. На плите с текстом, лежавшей поблизости, упоминается не что иное как синагога. Древнейшая на территории современной России! Была еще одна, в Херсонесе, но о ней есть только упоминания, а само здание не сохранилось. Здесь же мы обнаружили остатки и строения, и сгоревшей мебели, и утвари, — подчеркнула Чашук.
По надписи, где перечислены активные члены иудейской общины, плиту датировали 51 годом н. э. На камне видны желтоватые и черные разводы — следы пожара и гниения. Они говорят о том, что он вместе со зданием синагоги и всей Фанагорией пережил какую-то катастрофу. Изучение слоя показало, что на город была совершена военная атака, люди в панике зарывали в землю деньги и бежали, дома и общественные постройки горели и рушились. Остатки проса и костей соленого судака, уцелевшие в горшках на пепелище, помогли уточнить время пожара — VI век н. э. Значит, синагога просуществовала 500 лет.
Внутри нее обнаружилась ступенька с сюрпризом. Перевернув гладкий кусок мрамора, археологи поняли, что когда-то он был частью крыши, причем в здании IV века до нашей эры.
— Дело в том, что на Таманском полуострове, в отличие от Керчи, нет месторождений камня. И весь мрамор или известняк, привезенный для строительства, использовали по многу раз. Чтобы понять всю цепочку превращений, нужно настоящее расследование, — добавила Мария Чашук.
Выставка «Археологические древности Юга России» пробудет в Воронеже до 14 сентября. Адрес музея: пр-т Революции, 18. Телефон для справок: (473) 255−38−67.