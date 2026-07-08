Под Воронежем ищут следы знаменитой конфетной фабрики

Историю предприятия, где в начале ХХ века делали более 400 видов сладостей, решили восстановить научные сотрудники Дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони. Они рассчитывают не только создать необычную экспозицию, но и возродить производство некоторых лакомств.
«Паровая фабрика конфект и шоколада» была основана в 1900 году принцессой Евгенией Ольденбургской. Та приходилась внучкой российскому императору Николаю I и правнучкой супруге Наполеона Жозефине Богарне. В имении Рамонь под Воронежем принцесса построила великолепный дворец в стиле неоготики (сегодня это одна из главных достопримечательностей края), бесплатную больницу, школу, электростанцию и железнодорожную ветку до станции Графской…
В сельском хозяйстве она опиралась на опыт ведущих агрономов, внедряла механизацию. Маленький сахарный завод, основанный прежними хозяевами поместья, переделала полностью — завезла паровые машины, открыла рафинадный цех. А потом решила наладить, как сказали бы сегодня, глубокую переработку, и построила трехэтажный корпус для кондитерской фабрики.
Это дело у Евгении Максимилиановны пошло с размахом. В Рамони делали шоколад и карамель, марципан и зефир, печенье и пряники, цукаты из арбузных корок (мякоть раздавали местной детворе), монпансье и другие сладости. А еще — жидкий шоколад в бутылочках и кофе. Рисунки для конфетных оберток заказывали выдающимся художникам эпохи модерна — Билибину, Бенуа, Васнецову, Рериху… Иногда принцесса и сама занималась дизайном. В коробках конфет покупатели находили вкладыши, из которых можно было собрать коллекцию. А к жестянкам с леденцами прилагались щипцы, чтобы сладкоежки не пачкали пальцы.
Упаковщицами на фабрике работали девочки с 12 лет, и им разрешалось есть на работе сладости сколько влезет. Главное — не уносить с собой.
Продукцию ценили далеко за пределами Воронежской губернии, за нее фабрика удостоилось золотых медалей на выставках в Лондоне и Брюсселе. Но просуществовало производство недолго. Сказались и ошибки управляющего, и пожар, который в 1905 году повредил цеховые здания и склады. В 1908-м фабрику признали банкротом, и через несколько лет ее имущество продали в Воронеж. Там конфеты на нем выпускали вплоть до Октябрьской революции. После национализации производство перенесли снова в Рамонь, но часть оборудования уже в 1930-е оказалась на Воронежской кондитерской фабрике, которая существует до сих пор.
Рисунки для конфетных оберток заказывали выдающимся художникам эпохи модерна. Фото: vc.com/oldenburgpalace.
Сведений о конфетном бизнесе Ольденбургской сохранилось не так уж много. Теперь музейщики надеются всем миром собрать материалы по истории фабрики и сахарного завода. Это могут быть фотографии, документы и письма; фантики, жестяные коробки и другая упаковка; газетные вырезки, реклама, а также воспоминания — в том числе домашние легенды.
— Многие важные свидетельства прошлого могут храниться не в архивах, а в семейных коллекциях. Нас интересуют любые артефакты и истории, связанные с фабрикой Ольденбургских. Иногда даже один предмет способен дополнить картину прошлого и помочь нам лучше понять жизнь Рамони начала XX века, — отметила руководитель проекта «Дворцовые сласти» Анастасия Шевцова.
Предметы и документы готовы как принять в фонды, так и аккуратно оцифровать и вернуть.
Материалы нужны для новой постоянной выставки на гастрономическую тему, которую создают при поддержке благотворительного фонда В. Потанина. Гости Рамонского дворца смогут не только увидеть, какими были местные сладости, но и попробовать их современные реплики.
Если у вас есть обертки/вкладыши/фантики от дореволюционной продукции Рамонской конфетной фабрики или другие материалы о ней — свяжитесь с сотрудниками Дворцового комплекса через сообщения в группе «Дворцовые сласти» в «ВК» (https://vk.com/dvorets_slasti), по электронной почте nanenka@yandex.ru или телефону +7−961−186−19−42.
Кстати.
В конце 2025 года уроженка Рамони Любовь Белотелова подарила музею фантики, которые украшали сундук ее бабушки — Марии Александровны Поповой (1901 г. р.) из деревни Староживотинное, работавшей поваром в доме знаменитого советского биолога академика Мазлумова. Аведикт Лукьянович выводил новые сорта сахарной свеклы на Рамонской опытно-селекционной станции. Местный сахзавод, к которому тоже приложила руку принцесса Ольденбургская, работал до начала 2000-х.