Под Воронежем ищут следы знаменитой конфетной фабрики

Продукцию ценили далеко за пределами Воронежской губернии, за нее фабрика удостоилось золотых медалей на выставках в Лондоне и Брюсселе. Но просуществовало производство недолго. Сказались и ошибки управляющего, и пожар, который в 1905 году повредил цеховые здания и склады. В 1908-м фабрику признали банкротом, и через несколько лет ее имущество продали в Воронеж. Там конфеты на нем выпускали вплоть до Октябрьской революции. После национализации производство перенесли снова в Рамонь, но часть оборудования уже в 1930-е оказалась на Воронежской кондитерской фабрике, которая существует до сих пор.