Промышленники Калининградской области могут получить на развитие до 100 миллионов рублей

Региональная программа «Проекты развития» предлагает промышленникам запускать новые линии, модернизировать цеха и внедрять современные технологии. Сумма займа составляет от 7,5 до 100 млн рублей. Общий бюджет проекта должен быть не менее 10 млн рублей. Базовая ставка по программе — 5% годовых. Срок займа — до 5 лет. На этапе запуска проекта предприятие может получить отсрочку по погашению. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.