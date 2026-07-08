МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Эффект Фудзивары породит суперциклон над центральной Россией, на Москву в выходные обрушатся аномальные ливни — до 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В предстоящие выходные эффект Фудзивары, который породит суперциклон — на столицу обрушатся аномальные ливни — в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что эффект Фудзивары происходит в процессе слияния двух циклонов в один большой.
«Первый циклон по имени “Бернадетт”, зародившийся на волне атмосферного фронта, уже сейчас отчетливо прослеживается на спутниковом снимке облачности в южной акватории Балтийского моря, а второй его барический “собрат” — термический циклон — фиксируется над севером Каспия, что для летнего сезона очень редкое событие — 1 раз в 10 лет», — пояснил он.
Тишковец добавил, что циклон «каспиец» с легкостью поглотит посланца из Северной Атлантики.