На Москву в выходные обрушатся аномальные ливни

«Первый циклон по имени “Бернадетт”, зародившийся на волне атмосферного фронта, уже сейчас отчетливо прослеживается на спутниковом снимке облачности в южной акватории Балтийского моря, а второй его барический “собрат” — термический циклон — фиксируется над севером Каспия, что для летнего сезона очень редкое событие — 1 раз в 10 лет», — пояснил он.