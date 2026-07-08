Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Москву в выходные обрушатся аномальные ливни

Тишковец: редкий суперциклон принесет аномальные ливни в Москву на выходных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Эффект Фудзивары породит суперциклон над центральной Россией, на Москву в выходные обрушатся аномальные ливни — до 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящие выходные эффект Фудзивары, который породит суперциклон — на столицу обрушатся аномальные ливни — в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что эффект Фудзивары происходит в процессе слияния двух циклонов в один большой.

«Первый циклон по имени “Бернадетт”, зародившийся на волне атмосферного фронта, уже сейчас отчетливо прослеживается на спутниковом снимке облачности в южной акватории Балтийского моря, а второй его барический “собрат” — термический циклон — фиксируется над севером Каспия, что для летнего сезона очень редкое событие — 1 раз в 10 лет», — пояснил он.

Тишковец добавил, что циклон «каспиец» с легкостью поглотит посланца из Северной Атлантики.