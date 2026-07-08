В Костроме и Воронеже введут ограничения для уличных музыкантов

Власти Костромы намерены определить места для выступлений со звукоусиливающей аппаратурой — сейчас, по мнению гидов и части жителей, многие музыканты подрывают имидж города и его туристическую привлекательность.
Воронежская полиция тем временем инициирует закон, который обязывает выступающих согласовывать репертуар и время концерта на улицах.
Как отмечают костромские власти, в последнее время стало больше обращений от граждан и туристических организаций по поводу громкой музыки в центре города: оглушающий звук мешает как простым жителям, так и организованным группам туристов.
Чиновники готовят нормативную базу, которая в том числе полностью запретит в определенных местах выступления самодеятельных музыкантов и использование ими звукоусилителей. Сейчас идет работа по детальному определению перечня, где это можно и где нельзя, пояснили «РГ» в мэрии. Но даже в утвержденных местах планируется установить разрешенный уровень громкости.
На проблему в начале мая обратили внимание костромские гиды. Официальный представитель сообщества «Костромской фонарщик» Анна Скудаева попросила администрацию ограничить мощность звука у уличных певцов, запретить несогласованные концерты с использованием звукоусиления и выделить музыкантам специальное место за пределами туристических локаций: «Певцы, часто с сомнительными вокальными данными, встают у Бобки, на Аллее признания, у Каланчи, у Мучных рядов, в Сусанинском сквере, на Молочной горе и одновременно надрываются на разные голоса, перекрикивая друг друга и перебивая рассказ гидов. Попрошайки с микрофонами, не платящие налогов, подрывают имидж города, снижают его туристскую привлекательность и мешают лицензированным гидам вести экскурсии».
Громкий звук мешает как простым жителям, так и организованным группам туристов.
Коллеги-гиды и многие горожане поддержали Скудаеву, нашлись и сочувствующие уличным музыкантам. Впрочем, большинство из них тоже согласны, что необходимо тщательно выбирать репертуар, следить за внешним видом и стараться не мешать окружающим.
Много жалоб было на уличных музыкантов, которые исполняют так называемые блатные песни. Горожане отмечали, что Кострома должна позиционироваться как одна из жемчужин Золотого кольца, а не как центр сосредоточения криминальных элементов.
Новые правила работы должны будут установить баланс между интересами творческих людей и потребностью костромичей в комфортной городской среде, а также сохранить благоприятную атмосферу для туристов.
Ограничения для уличных певцов планируют ввести и в Воронеже. Полиция намерена выйти в облдуму с законодательной инициативой об урегулировании выступлений на проспекте Революции.
Предполагается, что музыканты будут согласовывать с мэрией репертуар и время концертов. По словам начальника регионального главка МВД Максима Петрушина, это делают в том числе для того, чтобы гуляющие по главной улице города дети не слышали мат в песнях.
Тем временем.
В Воронеже, Белгороде и Туле полиция взялась за ночных гонщиков.
Управление МВД по Тульской области обратилось к губернатору с инициативой о запрете езды на мотоциклах ночью по населенным пунктам. Один из доводов полиции — рост числа аварий с участием мототранспорта: по данным ведомства, это почти каждое второе тяжелое ДТП, в этом году уже пострадали 11 подростков.
А в Белгородской области с 6 июля уже ввели ночной запрет на передвижение на мотоциклах, мопедах, квадроциклах и другой мототехнике. Ограничение будет действовать ежедневно с 22.00 до 6.00 на всей территории региона.