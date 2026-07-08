В Костроме и Воронеже введут ограничения для уличных музыкантов

На проблему в начале мая обратили внимание костромские гиды. Официальный представитель сообщества «Костромской фонарщик» Анна Скудаева попросила администрацию ограничить мощность звука у уличных певцов, запретить несогласованные концерты с использованием звукоусиления и выделить музыкантам специальное место за пределами туристических локаций: «Певцы, часто с сомнительными вокальными данными, встают у Бобки, на Аллее признания, у Каланчи, у Мучных рядов, в Сусанинском сквере, на Молочной горе и одновременно надрываются на разные голоса, перекрикивая друг друга и перебивая рассказ гидов. Попрошайки с микрофонами, не платящие налогов, подрывают имидж города, снижают его туристскую привлекательность и мешают лицензированным гидам вести экскурсии».