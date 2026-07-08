Mash: Анжелика Варум лишилась налоговых льгот на элитную квартиру в Майами

Советская и российская эстрадная певица Анжелика Варум лишилась налоговых льгот на элитную квартиру в Майами, теперь артистке придется платить на 500 долларов в год больше, поскольку эта недвижимость не является ее постоянным местом жительства. Об этом в среду, 8 июля, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации канала, речь идет об апартаментах площадью 122 квадратных метра в жилом комплексе Aventi at Aventura в престижном пригороде Флориды Авентура.
— Комплекс построили в 2001 году, в нем есть охрана, бассейн, спортзал и консьерж-сервис. Район считается одним из самых дорогих в округе — рядом океан, яхтенные марины и рестораны, недвижимость стоит от 350 тысяч до 700 тысяч долларов, — говорится в публикации.
Авторы материала уточнили, что налоги росли медленнее из-за льготы Assessment Reduction, однако в 2025 году программу отметили, поэтому знаменитость вынуждена платить полную цену.
Так, стоимость квартиры составляет 359 тысяч долларов, до 2026 года налогом почти в два процента облагалась сумма в 292 тысячи долларов, тогда скидка была в размере 67 тысяч долларов. Однако теперь — 342 тысячи долларов при льготе в 17 тысяч долларов, утверждает Mash. В связи с этим налог увеличился минимум на 500 долларов в год, пишет Telegram-канал.
Ранее налоговые органы США пересчитали стоимость особняка певца Филиппа Киркорова в Майами, после чего размер ежегодного налога на недвижимость увеличился почти до 77 тысяч долларов. По данным Baza, дом находится в собственности артиста с 2011 года.