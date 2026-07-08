Mash: Анжелика Варум лишилась налоговых льгот на элитную квартиру в Майами

Так, стоимость квартиры составляет 359 тысяч долларов, до 2026 года налогом почти в два процента облагалась сумма в 292 тысячи долларов, тогда скидка была в размере 67 тысяч долларов. Однако теперь — 342 тысячи долларов при льготе в 17 тысяч долларов, утверждает Mash. В связи с этим налог увеличился минимум на 500 долларов в год, пишет Telegram-канал.