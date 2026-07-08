Директор коммунального предприятия в Нижегородской области дисквалифицирован на 6 месяцев за экологические нарушения

Директора коммунального предприятия в Нижегородской области дисквалифицировали на 6 месяцев за невыполнение предписаний Росприроднадзора, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Мировой суд признал директора муниципального предприятия «Коммунальная служба» Краснооктябрьского муниципального округа виновным в повторном невыполнении предписания Росприроднадзора и назначил ему дисквалификацию сроком на шесть месяцев. Решение принято на основании материалов проверки Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Предприятие эксплуатирует реконструированные в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» канализационные очистные сооружения в селе Уразовка. После реконструкции на объекте были выявлены 17 нарушений природоохранного законодательства, в том числе сброс сточных вод в ручей Сухой Пар с превышением предельно допустимых концентраций по ряду загрязняющих веществ. По результатам первой проверки должностное и юридическое лица уже привлекали к административной ответственности и выдали предписание об устранении нарушений.
Повторная инспекция показала, что предписание не было исполнено в полном объёме и в срок. В отношении директора составили протокол по ч. 3.9 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное невыполнение предписания надзорного органа), предусматривающий штраф для должностных лиц или дисквалификацию на срок до трёх лет. Суд, изучив доказательства, признал факт нарушения и избрал в качестве наказания дисквалификацию сроком на шесть месяцев — меру, применяемую в исключительных случаях, когда иные санкции не дают результата.
Как отметили в Росприроднадзоре, такая мера по сути сопоставима с приостановкой деятельности предприятия: она направлена на принуждение ответственных лиц к исполнению требований экологического законодательства.
Ранее сообщалось, что Семеновское коммунальное предприятие возместит более 1,5 млн рублей ущерба, причиненного реке Белбаж.