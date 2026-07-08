Директор коммунального предприятия в Нижегородской области дисквалифицирован на 6 месяцев за экологические нарушения

Повторная инспекция показала, что предписание не было исполнено в полном объёме и в срок. В отношении директора составили протокол по ч. 3.9 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное невыполнение предписания надзорного органа), предусматривающий штраф для должностных лиц или дисквалификацию на срок до трёх лет. Суд, изучив доказательства, признал факт нарушения и избрал в качестве наказания дисквалификацию сроком на шесть месяцев — меру, применяемую в исключительных случаях, когда иные санкции не дают результата.