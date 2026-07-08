Как крупный бизнес меняет среду обитания в малых городах и селах

Одно из ключевых направлений — создание условий для здорового образа жизни. За 10 лет фонд реализовал немало проектов по оборудованию спортивных площадок и комплексов на селе. Один из примеров такой работы — Новохоперский район Воронежской области, где было выделено 10 миллионов рублей на строительство ФОКа в Елань-Колене. Жители ждали этого события 10 лет. Обновление площадки обеспечила федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), в которой участвует фонд (кстати, более половины проектов реализуется в партнерстве с органами власти и с участием государственного софинансирования). Софинансирование помогло всего за два года создать многофункциональный центр для занятий футболом, волейболом и теннисом. Там же проходят школьные уроки физкультуры. В ФОКе тренируются жители нескольких сел.