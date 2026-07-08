Как крупный бизнес меняет среду обитания в малых городах и селах

Отдать ребенка в спортивную секцию или кружок, сходить после работы на тренировку или концерт — сегодня качественный досуг стал стандартом не только городской жизни. Работодатели понимают: в сельской местности людям уже недостаточно просто достойной зарплаты — им нужны современные клубы и физкультурные центры, доступ к медицине и образованию. Поэтому бизнес все активнее вкладывается в социальную инфраструктуру.
В Центральной России системно развивать сельские территории одним из первых — еще в 2016 году — начал Благотворительный фонд Агроэко, созданный по инициативе председателя совета директоров одноименного агрохолдинга Владимира Маслова. В группу компаний, которая является одним из российских лидеров по производству свинины, входят десятки ферм, селекционно-генетический центр и комбикормовые заводы, а также мощности по переработке. На этих площадках работают тысячи людей, в интересах которых фонд благоустраивает общественные пространства, строит и обновляет социально значимые объекты. Сейчас в зоне работы фонда — 12 районов Воронежской и четыре района Тульской области, где живут и работают сотрудники предприятий Агроэко.
Вклад в здоровье.
Одно из ключевых направлений — создание условий для здорового образа жизни. За 10 лет фонд реализовал немало проектов по оборудованию спортивных площадок и комплексов на селе. Один из примеров такой работы — Новохоперский район Воронежской области, где было выделено 10 миллионов рублей на строительство ФОКа в Елань-Колене. Жители ждали этого события 10 лет. Обновление площадки обеспечила федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), в которой участвует фонд (кстати, более половины проектов реализуется в партнерстве с органами власти и с участием государственного софинансирования). Софинансирование помогло всего за два года создать многофункциональный центр для занятий футболом, волейболом и теннисом. Там же проходят школьные уроки физкультуры. В ФОКе тренируются жители нескольких сел.
— После открытия комплекса интерес населения к занятиям спортом заметно вырос, а детские группы быстро набрали участников, — подчеркивает глава Новохоперского района Виктор Королев.
В Тульской области при поддержке фонда (47 миллионов рублей) появился физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Куркино. Там занимаются дети и взрослые, проходят соревнования, сдача нормативов ГТО, школьные и общественные спортивные мероприятия.
По просьбам трудящихся.
Многие проекты фонда реализованы напрямую с подачи сотрудников предприятий, входящих в состав агрохолдинга.
Под эгидой фонда регулярно проходят экологические фестивали, пленэры и марафоны.
К примеру, в Новохоперске многие дети работников занимаются спортивной акробатикой. Раньше в спортшколе был самодельный ковер, под которым лежали старые маты. На них образовались неровности, из-за этого выполнять упражнения стало сложнее и страшнее, объяснили сестры Буйваловы, которые ходят в эту секцию уже 11 лет. В 2025 году по обращению их родителей Ирины и Николая, которые трудятся в компании более пяти лет, БФ «Агроэко» выделил более одного миллиона рублей на покупку специального акробатического покрытия. Занятия стали комфортнее и безопаснее, девочки-спортсменки счастливы, взрослые довольны тем, что отклик на их просьбу пришел так оперативно.
Благодаря обращениям сотрудников в прошлом году также была приобретена форма для двух команд юных баскетболистов из ДЮСШ № 1 в Ефремове (Тульская область).
Фото: БФ Агроэко.
А в селе Каширском под Воронежем обновили напольное покрытие в боксерском клубе «Пересвет» на базе ДЮСШ, где тренируются около 40 ребят, в том числе дети сотрудников комбикормового завода.
Системный подход.
Благотворительный фонд Агроэко нацелен на комплексное развитие территорий. Поэтому планы на год всегда составляются в партнерстве с главами поселений и районов, где расположены предприятия холдинга. Местные власти обозначают потребности в развитии инфраструктуры, а компания, взвесив финансовые возможности, выбирает объекты на ближайшую перспективу. Таким образом фонд поддерживает те инициативы, которые действительно востребованы жителями.
Например, в Новохоперском районе за 10 лет работы фонд направил на развитие поселений около 64 миллионов рублей. В 2025 году удалось воплотить 15 проектов общей стоимостью 10 миллионов.
Особое внимание уделяется сохранению культурного наследия. Фото: БФ Агроэко.
Особое внимание уделяется сохранению культурного наследия и развитию общественных пространств. Так, в Верхнемамонском районе Воронежской области фонд направил пять миллионов рублей на ремонт Осетровского ДК. Здание полностью обновили снаружи и внутри, закупили новую технику для мероприятий. На втором этаже Дома культуры открыли тренажерный зал.
В Таловском районе, которому фонд помогает уже 10 лет, поддержка бизнеса позволила построить современный культурно-досуговый центр. Софинансирование фонда превысило девять миллионов рублей. Творческие коллективы, которые базируются в КДЦ, получили автобус для поездок на гастроли и конкурсы, а участникам любительского хора сшили сценические костюмы.
Забота окрыляет.
Отдельная программа фонда посвящена формированию экологической культуры. Если в 2023 году в первом экофестивале «Забота о будущем» участвовали 500 школьников, то к концу 2025-го их число выросло более чем в шесть раз, а сам фестиваль превратился в полноценную программу. Ребята уже собрали свыше 500 килограммов использованных батареек, которые фонд Агроэко передал на переработку. Эта акция объединила почти 3,5 тысячи школьников и студентов.
Под эгидой фонда регулярно проходят экологические фестивали, пленэры и марафоны в селах и городах, где присутствуют подразделения компании.
Фото: БФ Агроэко.
Волонтерский отряд холдинга, куда входит более 700 человек, участвует не только в экологических, но и в социальных благотворительных мероприятиях. Сотрудники в свободное время навещают детей, оставшихся без попечения родителей: дарят подарки, устраивают для ребят праздники с песнями, играми и конкурсами.
Волонтеры в текущем году на День Победы посетили 874 семьи.
— Ветераны всегда встречают нас как самых родных, спешат обнять, будто мы их внуки, вернувшиеся издалека, — делится впечатлениями руководитель отдела регионального подбора по Воронежской области Виктория Котешко.
За 10 лет фонд Агроэко направил на благотворительность более 750 миллионов рублей. В компании не скрывают: мероприятия по повышению привлекательности малых городов и сел — часть прагматичной и рациональной кадровой стратегии. Ее суть в том, чтобы совместными усилиями государства и бизнеса разрушить сложившийся стереотип о том, что в провинции нет возможностей для построения карьеры, качественной среды, доступа к культурным событиям.
Волонтеры в текущем году на День Победы посетили 874 семьи. Фото: БФ Агроэко.
— Мы не просто строим эффективный аграрный бизнес, но и развиваем территории. Наш благотворительный фонд отремонтировал десятки школ, детских садов и Домов культуры, благоустроил парки и скверы, поддержал многие спортивные команды и социальные учреждения, — отмечает председатель совета директоров группы компаний Агроэко Владимир Маслов. — Главный результат этой работы — люди хотят жить, работать и создавать семьи на своей малой родине. Наш фонд продолжает социальную миссию бизнеса, помогая менять качество жизни к лучшему.
Кстати.
В этом году Благотворительный фонд Агроэко занял 33-е место в рейтинге благотворительных НКО России по уровню партнерского потенциала, который готовит рейтинговый центр RAEX. Исследование охватывает 213 российских организаций. БФ «Агроэко» — единственный корпоративный фонд из Воронежской области и единственный фонд из сферы АПК, попавший в рейтинг. Для фонда, отмечающего в этом году десятилетие, высокая позиция в рейтинге стала подтверждением эффективности многолетней работы по развитию сельских территорий и повышению качества жизни людей.