14,5 млн рублей потратят на ремонт кровли краеведческого музея Новосибирска

Кровлю здания 1910 года постройки, в котором размещен Новосибирский государственный краеведческий музей (Красный проспект, 23), отремонтируют. На это выделено более 14,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Первые торги признаны несостоявшимися — на них никто не заявился. Документы на участие в новом контракте принимаются до 17 июля.
Ремонт крыши является частью проекта по сохранению объекта культурного наследия — Городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена советская власть.
Завершить все ремонтные работы подрядчику необходимо до октября 2026 года.