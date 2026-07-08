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Заброшенные в соцсетях аккануты начали реанимировать мошенники

Эксперты советуют найти к ним пароли и срочно удалить.

Старые заброшенные аккаунты в соцсетях могут стать источником риска. Об этом предупредил киберэксперт Игорь Бедеров. Мошенники собирают из таких аккаунтов подробное цифровое досье на человека, отметил эксперт.

Отдельные посты, старые фото, контакты и сведения о работе кажутся безобидными, но вместе создают полную картину жизни человека. Мошенники используют эти данные для социальной инженерии, чтобы атака выглядела убедительнее.

Старый аккаунт часто остается привязанным к другим сервисам — при взломе злоумышленник получает доступ и к действующим учетным записям.

«Ваша задача — не просто спрятать профиль из публичного доступа, а инициировать процедуру безвозвратного удаления», — рассказал Игорь Бедеров RT.

Перед удалением старого профиля эксперт советует провести цифровую уборку: удалить личные фото и переписку, проверить привязки к сторонним сервисам и выйти из всех активных сессий.

Волгоградцам с давно неактивными аккаунтами стоит проверить эти настройки уже сейчас.

Ранее сообщалось о зловроде под видом сервиса топлива.