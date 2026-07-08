Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности

"Благодаря принимаемым мерам количество таких семей в Самарской области за последние 10 лет выросло в два раза и составило свыше 42 тысяч. В прошлом году сохранилась тенденция к увеличению доли рождений в семьях третьих детей, на 22% снизилось число расторгаемых браков. Уверен, что при взаимной поддержке, взаимопонимании и помощи государства мы можем создать все условия для того, чтобы каждая самарская семья могла обрести счастье и обеспечить достойное будущее для своих детей.