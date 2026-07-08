В Ростовской области отменили режим беспилотной опасности

В Таганрогском заливе пострадали два человека, находившиеся на борту танкера. Два танкера следовали в Ростов-на-Дону. На одном из судов эвакуировали экипаж. Два человека получили незначительные ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались.