Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транзитным фурам закрыли въезд в Кемерово после атаки дронов в Омске

Ограничения коснулись большегрузов, следующих транзитом через город — исключение сделали только для машин с путевыми листами местных предприятий.

Источник: Om1 Новосибирск

«До сих пор через город проходила существенная часть транзитных фур. Хотя для них ещё два года назад был открыт объездной путь — Северо-Западный обход. Это создавало экологические и дорожные проблемы, теперь к ним добавились ещё и риски безопасности — в том числе атак БПЛА», — объяснил глава региона.

Исключение сделали для грузовиков с путевыми листами кемеровских предприятий — такие машины будут досматривать на постах при въезде в город, уточняет Сибдепо. Ранее, шестого июля, беспилотники атаковали объекты в Омске, после чего власти Кузбасса заявили о подготовке убежищ на случай аналогичных инцидентов в регионе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше