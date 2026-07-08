Транзитным фурам закрыли въезд в Кемерово после атаки дронов в Омске

«До сих пор через город проходила существенная часть транзитных фур. Хотя для них ещё два года назад был открыт объездной путь — Северо-Западный обход. Это создавало экологические и дорожные проблемы, теперь к ним добавились ещё и риски безопасности — в том числе атак БПЛА», — объяснил глава региона.
Исключение сделали для грузовиков с путевыми листами кемеровских предприятий — такие машины будут досматривать на постах при въезде в город, уточняет Сибдепо. Ранее, шестого июля, беспилотники атаковали объекты в Омске, после чего власти Кузбасса заявили о подготовке убежищ на случай аналогичных инцидентов в регионе.