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Синоптики предупредили москвичей об облаках и «огуречных» дождях 8 июля

Жителей Москвы 8 июля ждет облачная погода с неустойчивыми прояснениями, в столице продолжаются «огуречные дожди», предупредили ведущие специалисты центра погоды «Фобос» Михаил Леус и Евгений Тишковец в телеграм-каналах.

Источник: РБК

Жителей Москвы 8 июля ждет облачная погода с неустойчивыми прояснениями, в столице продолжаются «огуречные дожди», предупредили ведущие специалисты центра погоды «Фобос» Михаил Леус и Евгений Тишковец в телеграм-каналах.

Температура воздуха днем составит от плюс 20 до плюс 22 градусов, а по области — от плюс 18 до плюс 23 градусов, ветер будет дуть с юга со скоростью 5−10 метров в секунду. Причиной такой погоды является циклон, выходящий с запада в районы Прибалтики.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы, добавил Леус.

«В Москве продолжаются “огуречные” дожди. За минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 3 литра дождя на метр квадратный, столько же на метеостанции МГУ, на Балчуге — 2, в Бутово — 4, больше всего в Тушино — 5 литров», — сообщил в свою очередь Тишковец.

Леус также сообщил, что 9 июля в Москве пройдут кратковременные дожди, а показатели на столбике термометра будут варьироваться от плюс 19 до плюс 21 градуса.

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