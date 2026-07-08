Синоптики предупредили москвичей об облаках и «огуречных» дождях 8 июля

Жителей Москвы 8 июля ждет облачная погода с неустойчивыми прояснениями, в столице продолжаются «огуречные дожди», предупредили ведущие специалисты центра погоды «Фобос» Михаил Леус и Евгений Тишковец в телеграм-каналах.
Температура воздуха днем составит от плюс 20 до плюс 22 градусов, а по области — от плюс 18 до плюс 23 градусов, ветер будет дуть с юга со скоростью 5−10 метров в секунду. Причиной такой погоды является циклон, выходящий с запада в районы Прибалтики.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы, добавил Леус.
«В Москве продолжаются “огуречные” дожди. За минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 3 литра дождя на метр квадратный, столько же на метеостанции МГУ, на Балчуге — 2, в Бутово — 4, больше всего в Тушино — 5 литров», — сообщил в свою очередь Тишковец.
Леус также сообщил, что 9 июля в Москве пройдут кратковременные дожди, а показатели на столбике термометра будут варьироваться от плюс 19 до плюс 21 градуса.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».