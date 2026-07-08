Синоптики предупредили москвичей об облаках и «огуречных» дождях 8 июля

Температура воздуха днем составит от плюс 20 до плюс 22 градусов, а по области — от плюс 18 до плюс 23 градусов, ветер будет дуть с юга со скоростью 5−10 метров в секунду. Причиной такой погоды является циклон, выходящий с запада в районы Прибалтики.