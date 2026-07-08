Baza: Россиянки боятся рожать мальчиков из-за помешанности других мам на сыновьях

Взросление ребенка и его отъезд из дома для родителей нередко становится непростым периодом, который сопровождается чувством потери, тревоги и ощущением собственной ненужности. В психологии это называется «синдромом опустевшего гнезда». Как с ним справиться и обрести новый смысл в жизни, «Вечерняя Москва» узнала у психолога по семейным отношениям Ники Ишмаковой.