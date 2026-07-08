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Baza: Россиянки боятся рожать мальчиков из-за помешанности других мам на сыновьях

Россиянка боятся рожать мальчиков из-за нездоровой помешанности других мам на своих сыновьях. Об этом в среду, 8 июля, пишет Baza.

Россиянка боятся рожать мальчиков из-за нездоровой помешанности других мам на своих сыновьях. Об этом в среду, 8 июля, пишет Baza.

По данным источника, в Сети распространяются видеоролики, на которых матери испытывают к своим сыновьям нездоровое влечение. Как рассказала семейный психолог Юлия Аникина, из-за этого будущие мамы и женщины стали чаще обращаться к специалистам, чтобы проработать зависимые отношения с ребенком.

— Происходит такое из-за дефицита женской идентичности: мама не получает подтверждение от мужа, и роль мужчины принимает на себя ребенок, который безопасно любит и принимает ее. Это помещает сына на место эмоционального партнера, — пояснила эксперт.

Психолог также отметила, что причиной такого поведения может стать страх сепарации: матери пытаются сохранить тактильный контакт, удержать и зафиксировать сына рядом с собой. Аникина советует женщинам не замыкать свою жизнь на ребенке и помнить про телесные границы.

— Во взрослом возрасте таким мужчинам будет сложнее построить отношения с женщиной, поскольку она будет восприниматься как угроза взаимоотношениям с мамой, — заявила психолог в беседе с Telegram-каналом.

Взросление ребенка и его отъезд из дома для родителей нередко становится непростым периодом, который сопровождается чувством потери, тревоги и ощущением собственной ненужности. В психологии это называется «синдромом опустевшего гнезда». Как с ним справиться и обрести новый смысл в жизни, «Вечерняя Москва» узнала у психолога по семейным отношениям Ники Ишмаковой.