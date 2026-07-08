«Давай бросать»: как россиянам помогают справиться с табачной зависимостью

Все больше россиян принимают решение бросить курить. По данным Минздрава России, среди жителей нашей страны старше 15 лет осталось 17,7% тех, кто пока не смог справиться с этой вредной привычкой.
Избавиться от табачной зависимости помогает нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». При его поддержке в социальной сети «ВКонтакте» действует сообщество «Давай бросать», которое объединяет уже более 40 тыс. человек. Рассказываем подробнее, какую еще помощь могут получить те, кто решил расстаться с сигаретой.
Сомнительное удовольствие.
В табачном дыме помимо никотина содержится смесь из смол, тяжелых металлов, формальдегида и еще примерно 70 опасных канцерогенов, которые могут вызвать онкологические заболевания. По данным врачей, курение может вызвать свыше 22 их видов, включая рак легких — риск его развития у курильщика повышается в 15 раз. Такой диагноз в России каждый год ставят почти 60 тыс. человек. Чаще всего это мужчины 50−80 лет, которые курят многие годы.
Никотин также опасен для сердца и сосудов. Он нарушает тонус сосудистой стенки, вызывает спазмы. Токсины табачного дыма повышают артериальное давление, нарушают обмен холестерина, ускоряют появление тромбов.
В России разрабатывают ряд дополнительных норм регулирования никотиносодержащей продукции.
Риск развития этих болезней есть не только у курильщиков, но и у их окружения. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ежегодно от последствий курения по всему миру умирает больше 8 млн человек, причем свыше миллиона из них — некурящие, которые просто дышали одним воздухом с зависимыми.
Больше всего эксперты обеспокоены популярностью вейпов, в том числе у подростков. В состав этих устройств часто входит синтетический никотин, который формирует стойкую зависимость. Остановить их распространение — важная задача, над решением которой работают многие ведомства.
«В России разрабатывают ряд дополнительных норм регулирования никотиносодержащей продукции, — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. — Речь идет о расширении внутренних мер, которые затронут табачные изделия, никотиносодержащие смеси и устройства для вейпинга».
Отказаться раз и навсегда.
Люди, которые смогли расстаться с этой вредной привычкой, рассказывают, что вскоре почувствовали явные улучшения в самочувствии. Медики отмечают, что у них нормализуется частота сердечных сокращений, снижается уровень угарного газа в крови. Через 2−3 месяца улучшается работа легких, а риск развития ишемической болезни сердца через год уменьшается почти вдвое.
«Ключевым фактором успеха остается личное решение каждого гражданина. Отказ от курения не только снижает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, но и вносит вклад в формирование здоровой среды вокруг нас», — подчеркнула директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
Люди, бросающие курить, могут найти поддержку в сообществе «Давай бросать» в социальной сети’ВКонтакте". В нем публикуют много полезных материалов, мнения экспертов, а ее участники делятся друг с другом опытом и размещают свои мотивирующие истории. Кроме того, те, кто только ступил на путь избавления от зависимости, могут ежедневно получить помощь специалистов и единомышленников.
С 1 июля в сообществе проходит онлайн-конкурс. Чтобы принять участие, нужно подписаться на сообщество и опубликовать на своей странице в ВК историю на тему «Я бросил/бросаю курить для того, чтобы…» с фото или видео и хештегом #ДавайБросать. Конкурс продлится до 16 августа. Каждую неделю проводится розыгрыш подписок на медиасервисы, а по итогам финального розыгрыша один из участников получит тур на Курильские острова на двоих.
Важные победы.
Читать искренние рассказы участников конкурса очень интересно. Например, молодой человек рассказал, что спроектировал каркасный дом для своих близких через четыре месяца, как бросил курить. Материалы для строительства, по его подсчетам, он приобрел примерно на сумму, которую сэкономил благодаря отказу от сигарет и спиртного.
Много откликов вызвала история спортсмена, который добился серьезных успехов, бросив курить. Он признался, что впервые затянулся сигаретой в девять лет. Учась в техникуме, юноша увлекся бодибилдингом. Обратился к тренеру с просьбой подготовить к соревнованиям, но тот ответил, что сделать это будет проблематично из-за курения.
«И тогда я впервые начал искать способы бросить курить. Однажды натолкнулся на информацию, мол, тяга к курению сохраняется в течение 21 дня. Решил, что достаточно потерпеть три недели и не курить. К счастью, у меня все получилось. Когда хотелось взять сигарету, вспоминал, что мне действительно важны соревнования», — поделился мыслями атлет, который, кстати, в 2017 году был вписан в Книгу рекордов России и Гиннесса по надуванию грелок носом, а для такого достижения нужны очень сильные легкие.
Читать искренние рассказы участников конкурса о том, как они бросают или уже бросили курить, очень интересно.
Другая участница конкурса призналась, что твердо решила бросить курить, чтобы не подвергать риску своего котенка. Перед этим у нее было несколько попыток покончить с тягой к сигаретам, но работа на удаленке и возможность затянуться сигаретой в любой момент, не вставая с дивана, сводили все усилия на нет.
«Начался кашель, а мысль о том, что я завишу от сигарет, наводила тоску. В какой-то момент в доме появился котенок, и мне пришлось курить в окно, чтобы он не дышал дымом. Где-то я прочитала, что у кота может начаться астма, если курить при нем. Мне стало жалко зверька, и я решила: пора», — рассказала хозяйка питомца.
Очень эмоциональный пост опубликовала молодая мама, коротко и емко описав свою мотивацию. «Бросай курить и будь здоров, потому что здоровым детям нужны здоровые родители! Бросай курить, и твоя дочь, целуя тебя, будет вдыхать легкий аромат духов, а не запах сигарет! Бросай курить и дыши полной грудью в лесу на лыжне с подругой! Бросай курить, и небо станет более голубым и ясным!» — написала участница конкурса.
При поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» во всех регионах действует разветвленная сеть Центров здоровья. Врачи готовы подробно рассказать, как бросить курить, снизить потребление алкоголя, разработать здоровый рацион питания. Узнать адрес ближайшего центра здоровья можно на официальном портале Минздрава России о здоровье www.takzdorovo.ru. Работает также федеральная горячая линия по отказу от курения по номеру 8−800−200−0−200. Позвонить на него можно бесплатно.