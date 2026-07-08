«Давай бросать»: как россиянам помогают справиться с табачной зависимостью

«И тогда я впервые начал искать способы бросить курить. Однажды натолкнулся на информацию, мол, тяга к курению сохраняется в течение 21 дня. Решил, что достаточно потерпеть три недели и не курить. К счастью, у меня все получилось. Когда хотелось взять сигарету, вспоминал, что мне действительно важны соревнования», — поделился мыслями атлет, который, кстати, в 2017 году был вписан в Книгу рекордов России и Гиннесса по надуванию грелок носом, а для такого достижения нужны очень сильные легкие.