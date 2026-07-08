В Хабаровском крае более 1200 выпускников пересдают ЕГЭ

В текущем году в Хабаровском крае зарегистрировано 30 результатов с максимальным баллом. Распределение по предметам: русский язык — 11, химия — 7, физика — 5, профильная математика — 3, литература — 2, история и биология — по 1 результату. Стобалльные оценки получили выпускники из Хабаровска, Комсомольска на Амуре, Советско Гаванского, Николаевского и Хабаровского районов. Елизавета Пенюгина (школа № 3, Советская Гавань) достигла наивысшего результата сразу по двум предметам — русскому языку и физике.