Новый молодёжный центр откроют в Хабаровске

В Хабаровске появится ещё один молодёжный центр с творческими мастерскими, коворкингами и карьерными пространствами. Город получил такую возможность после победы в конкурсе «Регион для молодых», сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Новая площадка станет местом, где молодые хабаровчане смогут учиться, работать над проектами, встречаться с единомышленниками и искать своё дело. Центр рассчитан не только на досуг, но и на самореализацию — от первых профессиональных проб до командных инициатив.
Для Хабаровского края это уже третья победа в президентском конкурсе. Ранее благодаря такой поддержке в краевой столице оснастили и открыли четыре площадки: Дом общественных организаций, Молодёжный досуговый центр, Молодёжный центр «Хабаровск» и Молодёжный военно-патриотический центр.
Глава края отметил, что молодёжь региона уже сама запускает крупные проекты федерального уровня. Среди них — Всероссийский форум для глухой и слабослышащей молодёжи «Слушаю сердцем», Карьерный форум, краевой проект «Студенческие игры», форум молодёжи коренных малочисленных народов и форум «Настоящие отцы».
«Будем и дальше поддерживать такие начинания. Большое подспорье в этой работе — президентский нацпроект “Молодёжь и дети”, по которому строим молодёжные пространства и проводим большие мероприятия», — написал Демешин.