Как московские колледжи образуют крепкие союзы

Лично ребята познакомились в январе 2025 года на Дне открытых дверей, где оба работали волонтерами. А спустя два месяца судьба свела их снова на Форуме колледжей Москвы. Никита проводил мастер-классы, Аня консультировала абитуриентов на стойке приемной комиссии. Они пересекались все дни, много говорили, а по окончании форума обменялись контактами. Во время прогулок по Москве они разговаривали о жизни и с каждым днем понимали все больше, что нравятся друг другу.