Как московские колледжи образуют крепкие союзы

В День семьи, любви и верности, который традиционно отмечают 8 июля, делимся историями студентов и выпускников столичных колледжей. Во время учебы молодые люди нашли не только дело жизни, но и вторую половинку.
Олег и Анастасия Стрекаловские, выпускники 2013 года.
История Олега и Анастасии началась 14 лет назад. Они познакомились на выездном мероприятии в Карелии, где собрали лучших студентов Московского колледжа бизнес-технологий. Девушка тогда училась на третьем курсе по специальности «Банковское дело», а ее будущий муж был четверокурсником направления «Экономика и бухгалтерский учет». На островах Онеги они поработали в команде и начали дружить. Все лето ребята провели вместе, они полюбили друг друга. Осенью студенты вышли на учебу как пара.
Молодые люди активно участвовали в студенческих мероприятиях. Олег увлекался предпринимательством. Он выигрывал на бизнес-фестивалях. Анастасия участвовала в спортивных соревнованиях.
После окончания колледжа в 2013 года оба получили высшее образование: Олег — в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова по специальности «Финансы», а Анастасия — в Академии труда и социальных отношений по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
В 2018 Олег сделал предложение своей возлюбленной, в том же году они стали мужем и женой. Пара проходила все вместе, от сдачи экзаменов в колледже до карьерных побед. Для них быть семьей — это вместе преодолевать трудности, а также радоваться успехам супруга — это то, что вызывает чувства гордости и единства.
Сейчас Олег работает в одном из ведущих банков России, а Анастасия — экономистом в ИТ-компании.
Наталья и Олег Дубровины, выпускники 2023 и 2024 годов.
Ребята познакомились в колледже информационных технологий «ИТ. Москва». Наталья получала профессию графического дизайнера, а Олег обучался специальности «Компьютерные системы и комплексы». Девушка приехала в корпус колледжа, где учился молодой человек, чтобы снять видео для конкурса. Студенты случайно встретились в столовой и обменялись контактами. На прогулке стеснялись друг друга, после — несколько месяцев не общались. 14 февраля Олег решил написать Наталье. Затем они начали видеться каждый день и поняли, что нашли свою любовь.
Будучи студентами, ребята вместе активно участвовали в жизни колледжа: занимались волонтерством, организовывали мероприятия. Олег продумывал структуру и логистику киберспортивных турниров, а Наталья помогала возлюбленному с визуальным оформлением. Во время учебы они подрабатывали фрилансерами — брали заказы по своим специальностям. В мае прошлого года Олег и Наталья поженились.
У пары общие мечты и цели — они решили стать преподавателями. Вместе молодые люди поступили в Московский государственный педагогический университет, чтобы обучать студентов своего колледжа.
Анна Мельник и Никита Задворный, студенты.
Два года назад Никита Задворный подавал документы в колледж московского транспорта на специальность «Помощник машиниста». Во время приемной кампании абитуриент обратил внимание на окончившую первый курс по направлению «Организация перевозок и управления на транспорте» Анну Мельник. Девушка тогда снималась для соцсетей учебного заведения. Листая ленту колледжа во «ВКонтакте», молодой человек увидел снимки, на которых была Анна. Тогда Никита понял, что она ему очень симпатична.
Лично ребята познакомились в январе 2025 года на Дне открытых дверей, где оба работали волонтерами. А спустя два месяца судьба свела их снова на Форуме колледжей Москвы. Никита проводил мастер-классы, Аня консультировала абитуриентов на стойке приемной комиссии. Они пересекались все дни, много говорили, а по окончании форума обменялись контактами. Во время прогулок по Москве они разговаривали о жизни и с каждым днем понимали все больше, что нравятся друг другу.
Сегодня они не просто однокурсники и соорганизаторы студенческих мероприятий, а главная опора друг для друга. Молодые люди вместе развиваются и строят общие планы на будущее.
Татьяна и Павел Игольниковы, выпускники 2009 года.
Татьяна и Павел Игольниковы познакомились в 2004 году в Московском колледже архитектуры и градостроительства. Они учились в одной группе, осваивая специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Выбор профессии для Павла был осознанным: он пошел по стопам отца, руководителя строительных проектов. Татьяну же направление привлекло на дне открытых дверей, и, как показало время, выбор оказался верным.
Студенческие годы стали для них временем активного сотворчества: пара вместе разрабатывала проекты, помогала однокурсникам и стала душой молодежного центра колледжа. Павел успевал совмещать учебу с занятиями спортом — футболом и рукопашным боем, а Татьяна раскрыла в себе творческий потенциал, став режиссером постановок в театральной студии. Молодой человек не пропускал ни одного выступления Татьяны, поддерживая ее во всех начинаниях.
После окончания колледжа будущие супруги решили не останавливаться на достигнутом и вместе поступили на вечернее отделение Московского государственного строительного университета. Ребята одновременно учились и работали.
Профессиональный путь каждого сложился успешно: в 2012 году Татьяна стала архитектором и участвовала в проектировании станций Московского метрополитена, в частности, станции «Саларьево». Павел начал карьеру в рекламном агентстве.
В 2014 году молодые люди поженились, а в 2019 году у них родилась дочь. Сегодня Татьяна воплотила в жизнь свою детскую мечту — после декретного отпуска она профессионально занялась дизайном интерьеров. Павел же стал руководителем отдела продаж.