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Более десятка организаций участвуют в обрезке деревьев в Комсомольске

В городе Юности проходит масштабная акция по обрезке деревьев и кустарников. В ней участвуют более десятка предприятий и учреждений — муниципальные, управляющие и строительные организации, а также градообразующие заводы. Работы ведутся на проспекте Октябрьском, улицах Красноармейской, Пионерской, Красногвардейской, Вокзальной, Гамарника, Дзержинского, Аллее Труда и других. Специалисты убирают сухостой, удаляют нижние ветви деревьев. Это делает стволы.

В городе Юности проходит масштабная акция по обрезке деревьев и кустарников. В ней участвуют более десятка предприятий и учреждений — муниципальные, управляющие и строительные организации, а также градообразующие заводы. Работы ведутся на проспекте Октябрьском, улицах Красноармейской, Пионерской, Красногвардейской, Вокзальной, Гамарника, Дзержинского, Аллее Труда и других. Специалисты убирают сухостой, удаляют нижние ветви деревьев. Это делает стволы более высокими и придает насаждениям эстетичный вид. Кроме того, обрезка открывает заросшие дорожные знаки, светофоры и пешеходные переходы, что повышает безопасность дорожного движения. Работы продолжаются, организован вывоз срезанных веток.

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