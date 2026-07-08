Более десятка организаций участвуют в обрезке деревьев в Комсомольске

В городе Юности проходит масштабная акция по обрезке деревьев и кустарников. В ней участвуют более десятка предприятий и учреждений — муниципальные, управляющие и строительные организации, а также градообразующие заводы. Работы ведутся на проспекте Октябрьском, улицах Красноармейской, Пионерской, Красногвардейской, Вокзальной, Гамарника, Дзержинского, Аллее Труда и других. Специалисты убирают сухостой, удаляют нижние ветви деревьев. Это делает стволы более высокими и придает насаждениям эстетичный вид. Кроме того, обрезка открывает заросшие дорожные знаки, светофоры и пешеходные переходы, что повышает безопасность дорожного движения. Работы продолжаются, организован вывоз срезанных веток.