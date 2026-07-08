Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе Китая

В провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает «Синьхуа».
В результате подземных толчков два человека получили незначительные травмы — оба госпитализированы, уточнили в спасательной службе. Власти ввели второй уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.
По последним данным, сильнее всего в результате землетрясения пострадал поселок Фусин. Оттуда эвакуировали шесть человек из четырех домов.
Кроме того, в результате подземных толчков были повреждены 174 здания, 13 участков дорог пострадали от камнепадов, четыре отрезка трассы оказались разорваны. Также повреждены школа и общественное здание — в них появились трещины.
Ранее, 29 июня, в той же провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,5. Тогда, по данным агентства, легкие травмы получили 13 человек, погибших не было.
Пострадавших доставили в больницы, еще 196 человек эвакуировали. Эпицентр находился в поселке Шахе уезда Гао, очаг залегал на глубине 6 км.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».