Учительница из Удского расскажет о сохранении языка КМНС на всероссийском конкурсе

Учительница эвенкийского языка из села Удское Тугуро-Чумиканского района Мария Мусатова представит Хабаровский край на заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Педагогический стаж Марии Мусатовой — 40 лет, и все эти годы она преподает в родной школе.
— Наш родной язык — это наш генетический код и внутренний ориентир. Он учит нас не только говорить и общаться, но и чувствовать родную землю, — делится она.
В своей работе Мария Мусатова использует дидактические и сюжетно-ролевые игры, а также элементы театрализации. Таким образом, обучение родному языку становится живее и интереснее и мотивирует детей использовать его на практике в повседневной жизни.
Она создала не только программу обучения эвенкийскому языку, но и целую среду по его применению: музе, фольклорный кружок, семейный клуб. Ее воспитанники — призеры и победители различных конкурсов и олимпиад.
— Я мечтаю, чтобы родная речь звучала ежедневно, признается Мария Мусатова.
Участие в конкурсе для нее — это не только профессиональное испытание, но и возможность представить уникальный опыт сохранения языка и культуры коренных малочисленных народов Севера на всероссийском уровне.