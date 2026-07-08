Врач Рябова рассказала о вспышке аллергии после пандемии коронавируса

Последний штамм коронавируса «стратус», который накрыл Россию, вызывает много вопросов. Некоторые утверждают, что он способен вызывать у человека аллергию. Другие — что его якобы не могут обнаружить тесты. Правдивы ли эти утверждения на самом деле, разбиралась «Вечерняя Москва».