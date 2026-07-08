Врач Рябова рассказала о вспышке аллергии после пандемии коронавируса

Многие пациенты столкнулись с аллергией после пандемии коронавируса. Об этом рассказала сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского Университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.
— После пандемии ковида мы наблюдали частые дебюты аллергии. Триггером было повреждение слизистых — они оказывались беззащитны перед, казалось бы, привычным количеством аллергенов, и сенсибилизация переходила из скрытой в клиническую форму, — пояснила специалист.
При этом аллергия, по ее словам, может проявиться внезапно даже у взрослых людей. Врач отметила, что это происходит, если человек перенес тяжелое респираторное заболевание, длительный воспалительный процесс или сильное психоэмоциональное потрясение, передает Life.ru.
Последний штамм коронавируса «стратус», который накрыл Россию, вызывает много вопросов. Некоторые утверждают, что он способен вызывать у человека аллергию. Другие — что его якобы не могут обнаружить тесты. Правдивы ли эти утверждения на самом деле, разбиралась «Вечерняя Москва».