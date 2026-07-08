«Союзмультфильм» подал десять исков к предпринимателям в Ростовской области

«Союзмультфильм» подал еще десять исков в адрес индивидуальных предпринимателей в Донском регионе. Это следует из данных в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.
Общая сумма требований — 800 тысяч рублей. Истцы обвиняют ответчиков в нарушении прав на популярных мультгероев: котенка по имени Гав и его приятеля — щенка Шарика, попугая Кешу, Черепаху и Львенка, Зайца и Волка, а еще — Чебурашку.
Суммы исков разнятся и достигают 110 тысяч рублей.
Добавим, как правила такие дела зачастую рассматриваются в упрощенном порядке.
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