«Союзмультфильм» подал десять исков к предпринимателям в Ростовской области

Общая сумма требований — 800 тысяч рублей. Истцы обвиняют ответчиков в нарушении прав на популярных мультгероев: котенка по имени Гав и его приятеля — щенка Шарика, попугая Кешу, Черепаху и Львенка, Зайца и Волка, а еще — Чебурашку.