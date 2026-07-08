Назначен новый начальник отдела МВД в Березниках

Отдел МВД «Березниковский» возглавил полковник полиции Вадим Козырев. Соответствующая информация размещена на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее в течение трех лет он занимал должность начальника отдела внутренних дел в Чусовом, а до этого руководил аналогичным подразделением в Красновишерске.