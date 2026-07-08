Новый электробусный маршрут появится в Коммунарке 11 июля

Новый электробусный маршрут № 985 начнет работать в Коммунарке с 11 июля. Автобусы свяжут крупный жилой квартал в Новомосковском округе со станциями трех линий метро.
«По задаче Сергея Собянина мы развиваем сеть маршрутов наземного транспорта. Обеспечение новых крупных жилых кварталов и комплексов комфортным транспортом в шаговой доступности — одна из приоритетных задач для нас. Благодаря открытию нового маршрута жители смогут быстрее добираться до нужной станции метро, чтобы совершать ежедневные поездки на работу, учебу или по другим делам. Всего на сегодняшний день в столице работает порядка 900 маршрутов электробусов и автобусов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Жители жилого комплекса «Скандинавия» смогут с комфортом добираться до станций «Потапово» Сокольнической линии, «Коммунарка» и «Корниловская» Троицкой линии и «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии метро. Расписание маршрута будет опубликовано на едином транспортном портале и на остановках накануне открытия.
На маршруте будут работать шесть современных электробусов. По билету «Кошелек» карты «Тройка» в течение 90 минут действует бесплатная пересадка на другие маршруты наземного транспорта, а также скидка при пересадке на метро и Московские центральные диаметры.
В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов и обновлению подвижного состава. Кроме того, в столице приступили к развитию Центрального транспортного узла — он станет единым контуром с пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России. Подробнее о национальных проектах и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.