Новый электробусный маршрут появится в Коммунарке 11 июля

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов и обновлению подвижного состава. Кроме того, в столице приступили к развитию Центрального транспортного узла — он станет единым контуром с пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России. Подробнее о национальных проектах и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.