В Могилеве суд вынес приговор учительнице физкультуры, на уроке которой ребенок сломал позвонки

В Могилеве судили учительницу, на уроке которой ребенок сломал позвонки. Подробности сообщили в пресс-службе Могилевского областного суда.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Могилеве учительница пойдет под суд из-за ситуации на уроке.
Напомним, 10 декабря 2025 года в одной из могилевских школ во время урока физкультуры педагог оставила второклассников без присмотра, и пока ее не было девятилетний школьник получил компрессионные переломы двух грудных позвонков.
Следователи установили, что учительница ушла из спортзала и сказала десятиклассникам присмотреть за младшими школьниками. В это время старшеклассники придумали игру, они брали младшеклассников за руки и ноги, раскачивали и бросали на спортивные маты. В итоге один из второклассников получил закрытые компрессионные переломы тел седьмого и одиннадцатого грудных позвонков.
На суде педагог полностью признала свою вину. Она сказала, что плохо себя чувствовала в тот день из-за чего несколько раз выходила из спортзала. Фигурантка подтвердила, что попросила десятиклассников присматривать за второклассниками, а возвращаясь, видела, что дети играют в подвижные игры. В очередной раз вернувшись, она увидела, что мальчик сидит на лавке в окружении старшеклассников. Ребенок сказал, что упал и у него болит спина. Об этом она сообщила классному руководителю второклассника и его родителям.
После обращения за медпомощью отец мальчика обратился в милицию.
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности учеников и назначил штраф в 100 базовых величин (4500 белорусских рублей в июле 2026 года). Кроме того, суд полностью удовлетворил требования матери пострадавшего ребенка о компенсации морального и материального вреда: 1000 рублей компенсации морального вреда и 83 рубля в счет расходов на приобретение специального реклинатора, рекомендованного ребенку для ношения.
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