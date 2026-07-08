В Могилеве суд вынес приговор учительнице физкультуры, на уроке которой ребенок сломал позвонки

На суде педагог полностью признала свою вину. Она сказала, что плохо себя чувствовала в тот день из-за чего несколько раз выходила из спортзала. Фигурантка подтвердила, что попросила десятиклассников присматривать за второклассниками, а возвращаясь, видела, что дети играют в подвижные игры. В очередной раз вернувшись, она увидела, что мальчик сидит на лавке в окружении старшеклассников. Ребенок сказал, что упал и у него болит спина. Об этом она сообщила классному руководителю второклассника и его родителям.