Ефимов рассказал о строительстве нового спорткомплекса в Сокольниках

«Особое внимание инвестор уделит благоустройству: более 10 га территории будет отведено под озеленение, что позволит гармонично вписать комплекс в окружающую среду, — продолжил Ефимов. — Благодаря созданию масштабной спортивной инфраструктуры в районе будут организованы новые рабочие места, появится стимул развития любительского и профессионального спорта, а также дополнительные возможности для проведения соревнований, тренировок и массовых спортивных мероприятий».