Ефимов рассказал о строительстве нового спорткомплекса в Сокольниках

В Сокольниках согласовали архитектурно-градостроительное решение спортивно-тренировочной базы столичного футбольного клуба «Спартак». Объект разместят на участке площадью 19,5 га недалеко от парка Сокольники по адресу Малый Олений переулок, вл. 23. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Общая площадь комплекса превысит 64 тыс. кв. м. В него войдут основное здание базы площадью почти 35 тыс. кв. м, крытый манеж более 15 тыс. кв. м, здание службы эксплуатации и футбольный стадион на 500 мест. Участок имеет хорошую транспортную доступность, неподалеку находятся станции метро «Сокольники» и «Преображенская площадь».
«Особое внимание инвестор уделит благоустройству: более 10 га территории будет отведено под озеленение, что позволит гармонично вписать комплекс в окружающую среду, — продолжил Ефимов. — Благодаря созданию масштабной спортивной инфраструктуры в районе будут организованы новые рабочие места, появится стимул развития любительского и профессионального спорта, а также дополнительные возможности для проведения соревнований, тренировок и массовых спортивных мероприятий».
В департаменте градостроительной политики столицы рассказали, что в стилобатной части здания базы разместят малый манеж, тренажерные залы, спа-центр с бассейном, столовые, офисные и административные помещения, а также медицинский блок. Выше предусмотрены два жилых блока для временного проживания спортсменов и эксплуатируемая кровля.
Фасады здания базы выполнят из светопрозрачных стеклопакетов с крупногабаритным заполнением, ниши типовых этажей облицуют алюминиевыми сотовыми панелями, а горизонтальный декоративный пояс оформят навесным фасадом. На территории организуют 170 машино-мест, в том числе 95 — в подземной парковке.
Крытый манеж сделают многофункциональным: на первом этаже появится футбольное поле стандартного размера, на втором — корты для падела, на третьем — зал борьбы, на минус первом — тренажерные зоны и раздевалки. Согласно стандарту РФС, стадион получит категорию 4А (то есть, сможет принимать всероссийские соревнования) и будет рассчитан на 500 зрителей.