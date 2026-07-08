Красноярские тепличные овощи не прошли проверку на нитраты

Перед едой тщательно мойте продукты. Обязательно срезайте те части, где скапливается больше всего химии: кожуру, кочерыжку, стебли и верхние листья. Дополнительной мерой безопасности станет вымачивание овощей и зелени в холодной воде на 15−20 минут перед приготовлением.