Красноярские тепличные овощи не прошли проверку на нитраты

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки» с начала года выявили 31 случай превышения допустимых норм содержания нитратов в овощах, выращенных в закрытом грунте.
Всего лаборатория проверила 58 образцов огурцов, кабачков, салата, зелёного лука и базилика. Вся продукция была собрана с местных теплиц общей площадью 13,2 га.
В пробах кабачков, огурцов и листового салата концентрация нитратов превышала норму. Все данные о выявленных несоответствиях переданы в управление Россельхознадзора по Красноярскому краю для проведения дальнейших проверок и принятия мер.
По словам специалистов ЦОК АПК, накопление опасных концентраций нитратов связано с нарушением регламента при внесении азотных удобрений, преждевременным сбором недозревшего урожая. Кроме того, возможно это связано с видовыми и сортовыми особенностями культур. Например, листовые овощи (салат, петрушка, укроп), корнеплоды (свекла, редис) склонны накапливать нитраты активнее других растений.
Жителям советуют лучше выбирать продукцию, выращенную в открытом грунте, а не в теплицах. Также важно выбирать зрелые плоды. Не покупайте овощи с трещинами, вмятинами или тёмными пятнами.
Перед едой тщательно мойте продукты. Обязательно срезайте те части, где скапливается больше всего химии: кожуру, кочерыжку, стебли и верхние листья. Дополнительной мерой безопасности станет вымачивание овощей и зелени в холодной воде на 15−20 минут перед приготовлением.