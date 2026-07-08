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Памятник Петру и Февронии открыли после реставрации в Биробиджане

Оригинальная скульптура была установлена у собора в 2019 году и долго служила точкой притяжения для горожан, паломников и туристов, пока её не повредил пожар.

В Биробиджане в День семьи, любви и верности открыли отреставрированный памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским. Торжество прошло на территории Благовещенского кафедрального собора, сообщили в правительстве ЕАО.

В церемонии приняли участие губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк и епископ Биробиджанский и Кульдурский Лука. Пётр и Феврония в православной традиции почитаются как покровители семьи, любви и супружеской верности, поэтому открытие памятника приурочили к одному из самых тёплых семейных праздников года.

Скульптура была установлена у собора в 2019 году и быстро стала заметным местом для горожан, паломников и туристов. После пожара памятник пришлось восстанавливать, а средства на реставрацию собирали неравнодушные жители области.

«Восстановленный памятник — это воплощение нашей верности добрым традициям, символ нашего единства и силы. Маленькая Еврейская автономная область — это большая дружная семья», — сказала Мария Костюк.

Глава региона подчеркнула, что для области важны общие ценности, которые объединяют людей разных поколений. Теперь восстановленная скульптурная композиция вновь открыта для жителей Биробиджана и гостей города.