Памятник Петру и Февронии открыли после реставрации в Биробиджане

В Биробиджане в День семьи, любви и верности открыли отреставрированный памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским. Торжество прошло на территории Благовещенского кафедрального собора, сообщили в правительстве ЕАО.
В церемонии приняли участие губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк и епископ Биробиджанский и Кульдурский Лука. Пётр и Феврония в православной традиции почитаются как покровители семьи, любви и супружеской верности, поэтому открытие памятника приурочили к одному из самых тёплых семейных праздников года.
Скульптура была установлена у собора в 2019 году и быстро стала заметным местом для горожан, паломников и туристов. После пожара памятник пришлось восстанавливать, а средства на реставрацию собирали неравнодушные жители области.
«Восстановленный памятник — это воплощение нашей верности добрым традициям, символ нашего единства и силы. Маленькая Еврейская автономная область — это большая дружная семья», — сказала Мария Костюк.
Глава региона подчеркнула, что для области важны общие ценности, которые объединяют людей разных поколений. Теперь восстановленная скульптурная композиция вновь открыта для жителей Биробиджана и гостей города.