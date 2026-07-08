Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму ограничат водоснабжение в некоторых районах

В ряде районов Крыма ограничат водоснабжение из-за аварийно-ремонтных работ.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Водоснабжение ограничат в среду в ряде районов Крыма в связи с аварийно-ремонтными работами, сообщает пресс-служба госпредприятия «Вода Крыма».

«Восьмого июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение», — говорится в сообщении.

В частности, отключение подачи воды затронет: село Изобильное (в районе Алушты), Джанкой, Красногвардейский район, два микрорайона Евпатории, поселки Новоозерное, Мирный, Керчь, а также прилегающие села и населенные пункты, Ленинский район, поселок Приморский.

Отключение воды, в том числе, связано с работами по ремонту электросетей предприятием «Крымэнерго».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше