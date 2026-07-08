В Крыму ограничат водоснабжение в некоторых районах

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. Водоснабжение ограничат в среду в ряде районов Крыма в связи с аварийно-ремонтными работами, сообщает пресс-служба госпредприятия «Вода Крыма».
«Восьмого июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение», — говорится в сообщении.
В частности, отключение подачи воды затронет: село Изобильное (в районе Алушты), Джанкой, Красногвардейский район, два микрорайона Евпатории, поселки Новоозерное, Мирный, Керчь, а также прилегающие села и населенные пункты, Ленинский район, поселок Приморский.
Отключение воды, в том числе, связано с работами по ремонту электросетей предприятием «Крымэнерго».
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