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В школы Перми подали более 11 тысяч заявлений на зачисление в первый класс

Школы приступили к зачислению и формированию списков первоклассников.

Источник: Комсомольская правда

Городской департамент образования рассказал «КП-Пермь» о промежуточных итогах основного этапа подачи заявлений в первые классы школ. Образовательные учреждения города проводят зачисление и формирование списков первоклассников.

Родители будущих первоклашек подали 11 075 заявлений, из которых 96,3% — через портал Госуслуги, около 4% — через МФЦ. Второй этап подачи заявлений в первые классы начался с 6 июля. Подать их можно в любую школу до заполнения свободных мест не позднее 5 сентября.

«В школах доступно более 1 000 свободных мест. Зачисление осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления», — напомнили в городском ведомстве.