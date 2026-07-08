В школы Перми подали более 11 тысяч заявлений на зачисление в первый класс

Городской департамент образования рассказал «КП-Пермь» о промежуточных итогах основного этапа подачи заявлений в первые классы школ. Образовательные учреждения города проводят зачисление и формирование списков первоклассников.
Родители будущих первоклашек подали 11 075 заявлений, из которых 96,3% — через портал Госуслуги, около 4% — через МФЦ. Второй этап подачи заявлений в первые классы начался с 6 июля. Подать их можно в любую школу до заполнения свободных мест не позднее 5 сентября.
«В школах доступно более 1 000 свободных мест. Зачисление осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления», — напомнили в городском ведомстве.