В школы Перми подали более 11 тысяч заявлений на зачисление в первый класс

Родители будущих первоклашек подали 11 075 заявлений, из которых 96,3% — через портал Госуслуги, около 4% — через МФЦ. Второй этап подачи заявлений в первые классы начался с 6 июля. Подать их можно в любую школу до заполнения свободных мест не позднее 5 сентября.