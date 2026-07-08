В Красноярске ремонт четырех улиц готов более чем на 90%

В Красноярске дорожный ремонт на улицах Конституции СССР, Базайской, Рязанской и Крупской выполнен более чем на 90%. Эти объекты планируют завершить в ближайшее время. На улицах Конституции СССР и Базайской подрядчики уже заменили старые бордюры, привели в порядок колодезные люки и тротуары, уложили выравнивающий слой асфальта. Сейчас на этих участках делают финишное покрытие. На Рязанской асфальтирование полностью завершено, осталось доделать пешеходную часть. Улица Крупская готова на 99%, но завершить объект мешает ремонт сетей у дома № 26. После окончания работ подрядчик восстановит тротуар и дорогу на месте разрытия. [caption id= «attachment_370702» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Еще на девяти объектах ремонт продолжается. На улице Авиаторов укладывают верхний слой асфальта, а на улицах Ады Лебедевой, Калинина и на проезде от Елены Стасовой до спорткомплекса «Радуга» — выравнивающий. На улицах Игарской и Александра Матросова меняют бордюры и снимают старое покрытие. Демонтаж также идет на проспекте Свободный, дороге по улице Белинского от моста через Качу до здания КИЦ и проезде от проспекта Металлургов до Коркинского моста. На последнем участке подрядчик уже начал менять бордюры. [caption id= «attachment_370701» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] В пресс-службе мэрии добавили, что полностью ремонт завершили на улицах Пограничников, 78-й Добровольческой бригады, Маерчака, Елены Стасовой и на проезде от Одесской до Рязанской. Контроль качества в этом сезоне усилили по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина. Специалисты технического надзора проверяют материалы, следят за укладкой и принимают готовые объекты. Если подрядчики допускают нарушения, устранять дефекты они должны за свой счет. [caption id= «attachment_370703» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Напомним, что в 2026 году в Красноярске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Перечень объектов сформировали с учетом износа и загруженности дорог, наличия социальных учреждений, нормативных сроков ремонта и пожеланий жителей.