«Спектакль под открытым небом и шествие»: в Пионерском отметят День рыбака и День города

В выходные в Пионерском отметят День рыбака и День города. Основные праздничные мероприятия пройдут в субботу и воскресенье, 11 и 12 июля. Информацию опубликовали на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Для жителей и гостей Пионерского организуют костюмированное шествие, концерты, спектакль под открытым небом, огненное шоу и развлекательную программу для детей. Мероприятия пройдут на разных площадках города.
Программа праздников.
10 июля.
Площадка «Овраг», спуск с улицы Флотской.
18:00 — развлекательная программа для всей семьи; 21:30 — мистический спектакль с огненным шоу под открытым небом на территории возле «Камня лжи».
11 июля.
Площадка «Главная сцена» в городском парке.
10:30 — встреча Нептуна на территории городского пляжа на улице Портовой; 10:40 — костюмированное шествие к главной сцене; 11:00 — торжественное открытие праздника; 11:30−21:00 — концертная программа: артисты из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга; 21:00 — воздушный цирк и скрипичный дуэт.
Площадка «Детская гавань» на площадке возле КДЦ «Светоч».
12:00 — развлекательная программа; 13:30 — интерактивная сказка «Алёнка»; 14:30 — игры, конкурсы, викторины; 16:00 — научное шоу «Сумасшедшие эксперименты».
Пешеходная зона на улице Комсомольской.
10:00−18:00 — ярмарка мастеров народного творчества.
«Сцена у моря» на пляже в районе улицы Портовой.
17:00−23:50 — концертная программа; 23:50 — неоновое шоу.
12 июля.
Пляж на улице Портовой.
10:30 — детская парусная регата; 11:00 — заплыв по триатлону, гонка первых; 15:00 — состязания по силовому экстриму.
6+