Акушер-гинеколог Ханмирзоева рассказала, какие напитки можно пить беременным

Врач подчеркнула, что одним из главных ограничений в беременность считается кофеин. Он содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, энергетических и некоторых газированных напитках. Кофеин проникает через плаценту и может влиять на плод. Рекомендуется ограничить его потребление до 200 мг в сутки, учитывая все источники. Чёрный и зелёный чай содержат кофеин, но в зелёном его обычно меньше, к тому же он содержит антиоксиданты. Оптимально пить 1−2 чашки некрепкого зелёного чая в день.