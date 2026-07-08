Акушер-гинеколог Ханмирзоева рассказала, какие напитки можно пить беременным

Беременность требует пересмотра рациона, включая напитки. Некоторые вещества в напитках могут влиять на развитие плода, состояние плаценты или тонус матки. Основной напиток для беременной — чистая вода, которая поддерживает обмен веществ, формирует околоплодные воды и обеспечивает работу органов. Другие напитки могут быть дополнением, но не заменой воды. Об этом заявила врач акушер-гинеколог Сабина Ханмирзоева в беседе с РИАМО.
Врач подчеркнула, что одним из главных ограничений в беременность считается кофеин. Он содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, энергетических и некоторых газированных напитках. Кофеин проникает через плаценту и может влиять на плод. Рекомендуется ограничить его потребление до 200 мг в сутки, учитывая все источники. Чёрный и зелёный чай содержат кофеин, но в зелёном его обычно меньше, к тому же он содержит антиоксиданты. Оптимально пить 1−2 чашки некрепкого зелёного чая в день.
Многие беременные ищут безопасные альтернативы классическому чаю и кофе. Одним из лучших вариантов является ройбуш — традиционный южноафриканский напиток без кофеина, богатый антиоксидантами. Иван-чай также не содержит кофеина, но его влияние на беременность недостаточно изучено. Имбирный чай помогает при тошноте, но на поздних сроках его употребление следует ограничить. Мятный чай полезен при лёгком дискомфорте в желудке, но при изжоге может усилить симптомы.
Несмотря на популярность травяных чаёв, во время беременности некоторые растения противопоказаны. К ним относятся шалфей, полынь, пижма, зверобой и другие. Эти травы могут влиять на тонус матки, вызывать нежелательные сокращения и взаимодействовать с лекарственными препаратами. Осторожность следует соблюдать и с ромашковым чаем.
Сабина Ханмирзоева уточнила, что длительное заваривание увеличивает содержание кофеина и активных веществ. Поэтому рекомендуется выбирать некрепкие напитки и сокращать время заваривания. Разбавление водой и добавление молока также снижают концентрацию активных компонентов.