В США впервые за 100 лет выпустят монету некруглой формы

На лицевой стороне монеты размещен Колокол Свободы с надписями LIBERTY (перевод c англ. — «Свобода») и IN GOD WE TRUST (перевод с англ. — «На Бога уповаем», официальный девиз США), а также датами 1776−2026. На оборотной стороне изображено здание на площади Независимости в Филадельфии, где в 1776 году была принята Декларация о независимости США и первоначально находился Колокол Свободы, на фоне праздничного фейерверка.